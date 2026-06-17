SUA, stimulent de 300.000.000.000 de dolari pentru Iran: Peste jumătate din fondurile noului acord sunt deja alocate

Washingtonul și Teheranul se pregătesc să semneze vineri un acord-cadru pentru încheierea războiului. Înțelegerile de culise arată că, pentru a face pace, un fond privat de 300 de miliarde de dolari va deveni accesibil doar dacă Iranul își desființează programul nuclear, potrivit Reuters.

Oficialii americani și iranieni au anunțat duminică că au convenit asupra unui cadru pentru a pune capăt războiului. Inițial, Teheranul solicitase Statelor Unite 400 de miliarde de dolari drept despăgubiri pentru pagubele de război, dar Washingtonul a răspuns că nu va acorda această sumă.

Astfel a apărut ideea înființării unui fond privat în valoare de 300 de miliarde de dolari, din care mai mult de jumătate a fost deja alocată, a declarat o sursă iraniană de rang înalt pentru Reuters.

Noul proiect este un vehicul de investiții private, nu un program de reconstrucție sau de reparații, și nu va include bani sau subvenții guvernamentale, a precizat sursa citată. Aceasta a adăugat că firme din SUA, statele arabe din Golf, Asia, America de Sud și Africa au acceptat deja să participe la finanțare.

Investițiile promise acoperă sectoarele energiei, logisticii, producției și transporturilor. Printre obiectivele vizate pentru finanțare directă sau împrumuturi se numără rafinăriile, aeroporturile, complexul siderurgic Mobarakeh și infrastructura afectată de conflict.

Fondul nu va deveni însă operațional până la încheierea unui acord final. Memorandumul de înțelegere, odată semnat, are rolul de a structura procesul pe parcursul următoarelor 60 de zile, perioadă în care administratorii vor colabora cu investitorii și cu partea iraniană pentru a defini proiectele concrete.

Crearea acestui fond este complet separată de negocierile paralele privind ridicarea sancțiunilor americane și deblocarea activelor iraniene înghețate în străinătate, fiind vorba despre două mecanisme financiare diferite.

Iranul, una dintre cele mai mari economii din Orientul Mijlociu, deține a doua cea mai mare rezervă dovedită de gaze naturale din lume și a patra cea mai mare rezervă dovedită de petrol.

Țara are o populație de peste 92 de milioane de oameni și un potențial neexploatat în sectoare care variază de la petrochimie și minerit până la turism și agricultură, după ce în ultimele patru decenii nu a atras investiții străine directe semnificative din cauza sancțiunilor internaționale.