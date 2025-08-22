SUA suspendă vizele pentru șoferii de camion străini

Marco Rubio, secretarul de stat american, în timpul audierii sale de către Senat pentru confirmarea în funcție, în luna ianuarie, FOTO: Lenin Nolly / Sipa Press / Profimedia Images

Guvernul american a anunțat joi că suspendă acordarea de vize pentru șoferii de camion străini, acuzați că ‘pun în pericol viețile americanilor’ pe drumurile din SUA, relatează AFP.

‘Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru șoferii de camione comerciale, cu efect imediat’, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe rețeaua X.

‘Numărul tot mai mare de șoferi străini care conduc camioane mari semiremorci pe drumurile americane pune în pericol viețile americanilor și afectează mijloacelor de trai ale șoferilor de camion americani’, a adăugat el.

Secretarul de stat american nu a furnizat nicio cifră care să susțină această acuzație, dar aceasta este reluată în mod constant de susținătorii președintelui american Donald Trump în numele politicii sale ‘America First’.

Administrația Trump a denunțat anterior faptul că mulți dintre acești șoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză.(Agerpres)