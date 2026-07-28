SUA: Trump cere Senatului să termine cu schimbarea orei de două ori pe an

Președintele american Donald Trump a cerut luni Senatului să adopte un proiect de lege care să facă permanentă ora de vară.

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat luna aceasta un proiect de lege care prevede permanentizarea orei de vară, dar procedura întâmpină dificultăți în Senat. Trump a contactat personal senatorii, îndemnându-i să îl susțină. „Sperăm că Senatul îl va adopta”, a spus Trump.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale. poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix.

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Conform Pew Research Center, mulți americani susţin de mult timp schimbarea orei.

Cei care doresc să rămână la ora standard spun că aceasta este benefică pentru sănătatea noastră, deoarece este mai bine să avem mai multă lumină dimineaţa, lucru care duce îmbunătăţirea ciclurilor de somn în serile mai întunecate.

Alţii, însă, doresc ca această oră să devină permanentă, susţinând că serile mai luminoase, în special pentru cei care fac naveta de la serviciu sau de la şcoală, ar reduce criminalitatea, ar economisi energie şi chiar ar salva vieţi prin reducerea numărului de accidente rutiere.

Ambele părţi susţin că opţiunea lor preferată ar fi mai bună pentru economie.

Planul lui Trump nu este prima încercare de a modifica practica bianuală de schimbare sezonieră a ceasurilor în SUA. Permanentizarea orei de vară a fost obiectivul unui proiect de lege din 2022 care a trecut de Senatul controlat de democraţi. Cu toate acestea, Sunshine Protection Act, care a fost introdus de senatorul republican Marco Rubio, nu a ajuns niciodată pe biroul preşedintelui Joe Biden.

În conformitate cu Convenția fusurilor orare, ceasornicele arată pentru fiecare punct de pe Pământ același minut și aceeași secundă, iar diferențele dintre ore sunt date de faptul că la fiecare 15 grade longitudine apare o oră în plus.

Numerotarea acestor fusuri începe de la meridianul de origine, ce trece prin localitatea Greenwich, din Marea Britanie, în sens pozitiv către est. Astfel, pentru Europa, ora Europei Occidentale este ora fusului 0, a Europei Centrale – ora fusului 1 și a Europei Orientale – ora fusului 2. România se află în fusul orar 2.

Despre ora de vară

Ora de vară a fost introdusă, în România, pentru prima dată în 1932. Până în 1939 a funcționat în fiecare an, între prima duminică din aprilie (în 1932 – 22 mai), ora 00.00, și prima duminică din octombrie, ora 1.00 (ore locale). Din 1943, practica trecerii la ora de vară a fost suspendată.

În anul 1979 România a semnat Convenția fusurilor orare, iar în anul 1997, prin ordonanță guvernamentală, orarul de vară a fost corelat cu cel practicat în țările UE.

Prin introducerea orei de vară s-a urmărit să se beneficieze cât mai mult de lumina naturală (a Soarelui) și reducerea folosirii luminii artificiale.

Benjamin Franklin a sugerat, în 1784, această metodă, dar a fost aplicată, pentru prima dată, în timpul Primului Război Mondial, în 1916, de câteva țări din Europa. Au urmat ani în care introducerea orei de vară a fost propusă de mai multe ori, dar respinsă.

La 31 martie 1918, ora de vară a fost introdusă și în Statele Unite. Pentru o perioadă mai îndelungată a fost aplicată în SUA, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, între 3 februarie 1942 și 30 septembrie 1945. La data de 13 aprilie 1966, legislativul american a impus respectarea orei de vară la nivel național, din ultima duminică a lui aprilie, până în ultima duminică din luna octombrie. Douăzeci de ani mai târziu, președintele Ronald Reagan a semnat un act federal pe probleme de mediu, ce conținea și o prevedere care solicita conservarea energiei și respectarea DST-ului. De atunci, ora de vară a rămas stabilită pe o perioadă de șapte luni, între echinocțiul de primăvară și cel de toamnă, Arizona fiind singurul stat american care nu a adoptat DST.

Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând cu anul 1916 (între 30 aprilie – 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai – 16 octombrie), apoi țări precum: Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia și Tasmania.

În prezent, ora de vară este folosită de 70 de țări din întreaga lume, dar nu toate țările au aceleași perioade pentru schimbarea orei de vară. Există multe state care au introdus doar experimental ora de vară.

China a utilizat ora de vară în perioada 1986 – 1991, iar Japonia nu a introdus folosirea orei de vară.

De asemenea, țările ecuatoriale și tropicale nu aplică ora de vară deoarece durata zilei este egală de-a lungul anului.