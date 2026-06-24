Turcia a primit undă verde din partea SUA: Tranzacție de peste 700.000.000 de dolari legată de avioanele de vânătoare

Un avion de vânătoare F-35 este văzut decolând de la baza RAF Mildenhall din Suffolk, ca parte a operațiunii care a vizat un petrolier aflat sub pavilion rusesc, pe 7 ianurie 2026. FOTO: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Patru surse ale agenției internaționale de presă Reuters au afirmat miercuri că guvernul Statelor Unite intenționează să ducă la bun sfârșit o tranzacție în valoare de sute de milioane de dolari cu Turcia: vânzarea unor motoare de avioane de vânătoare, contestată în Congresul de la Washington.

Motoarele produse de compania americană General Electric sunt destinate primelor avioane de vânătoare produse de turci – Kaan.

Proiectul a fost lansat în 2016, în cadrul eforturilor Turciei de a-și asigura în măsură mai mare autosuficiența în materie de apărare, notează Agerpres.

Una din sursele Reuters a precizat că pachetul va avea o valoare de peste 700 de milioane de dolari.

Relațiile dintre Turcia și SUA au cunoscut un moment tensionat când Washingtonul a decis să elimine Ankara din programul pentru avioanele de luptă de ultimă generație F-35 și să impună sancțiuni în urma achiziției de către partea turcă a unor sisteme de rachete antiaeriene rusești S-400, considerate de americani un risc de securitate.

În al doilea mandat al președintelui Donald Trump, legăturile s-au ameliorat, iar liderul de la Casa Albă îl apreciază frecvent în public pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan.

Două surse ale Reuters, din care una este un oficial american, au dezvăluit că congresmanul Gregory Meeks din New York, democratul cu rangul cel mai înalt în comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, a ridicat obiecții în cadrul procedurii neoficiale de examinare a tranzacției și nu a aprobat vânzarea.

Cu toate acestea, se așteaptă ca tranzacția să fie finalizată în zilele următoare, după ce Departamentul de Stat a notificat oficial Congresul, arată sursele agenției. Instituțioa condusă de Marco Rubio a refuzat să comenteze.

Decizia de a efectua vânzarea survine la aproape un an după ce șeful diplomației turce, Hakan Fidan, a deplâns public un blocaj.

Turcia va fi gazda șefilor de stat și de guvern din NATO la summitul din 7-8 iulie al alianței, care va avea pe agendă distribuția eforturilor financiare și militare între țările membre și plângerile SUA despre rolul aliaților în menținerea traficului prin Strâmtoarea Ormuz în timpul războiului cu Iranul.