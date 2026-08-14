SUA vor ca Netanyahu să condamne public un asediu organizat de coloniștii israelieni împotriva unor case palestiniene din Cisiordania

Militarii israelieni au intervenit în satul Qusra, în Cisiordania ocupată, după ce coloniștii au blocat în această săptămână câteva familii palestiniene într-un asediu despre care palestinienii susțin că are scopul de a-i forța să-și părăsească locuințele, scrie Reuters.

Washingtonul vrea ca prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu să condamne public asediul organizat de coloniștii evrei într-un sat palestinian, au declarat vineri oficiali americani și israelieni.

Informația vine în contextul presiunilor exercitate de mai multe zile de coloniști asupra localnicilor palestinieni prin ridicarea unui nou cort, care a fost ulterior demontat.

Coloniștii asediază de aproape o săptămână locuințele din Qusra, în Cisiordania ocupată, blocând palestinienii într-o zonă în care, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, coloniștii depun eforturi concertate pentru a confisca mai mult teren, erodând și mai mult teritoriul pe care palestinienii își propun să-și înființeze un stat.

Criticile lui Huckabee

Asediul a atras critici publice din partea SUA: ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee – altfel un susținător fervent al colonizării evreiești în Cisiordania – i-a condamnat joi pe coloniștii care asediau o locuință palestiniană, calificându-i drept „teroriști israelieni”.

Un oficial american și unul israelian au declarat vineri că reprezentanții Casei Albe îl presează pe Netanyahu să condamne public asediul.

Washingtonul a început să protesteze după ce a aflat că locuința unui palestinian-american se număra printre cele asediate, au spus cei doi oficiali, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Netanyahu nu a comentat asediul din Qusra. Nici biroul său, nici Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii, scrie Reuters.

Nivelul violențelor exercitate de coloniștii din Cisiordania a crescut în cei trei ani scurși de la atacurile din 7 octombrie asupra Israelului, conduse de Hamas, au afirmat organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv cele israeliene.

Condamnarea coloniștilor ar putea fi riscantă din punct de vedere politic pentru Netanyahu, cu aproximativ două luni înainte de alegeri, iar observatorii spun că o astfel de declarație i-ar putea supăra pe alegătorii coloniști de care depind anumite părți ale coaliției sale de dreapta.

Sondajele de opinie arată că Netanyahu ar putea pierde puterea, credibilitatea sa în materie de securitate fiind încă zdruncinată de atacurile Hamas din 2023.

„Ne este foarte frică”

De partea celalată, palestinienii și-au exprimat temerile legate de presiunile impuse de coloniști.

„Ne este foarte frică”, a declarat Aysha Hassan, o femeie palestiniană care locuiește într-una dintre cele trei case asediate din sat, vorbind cu Reuters la telefon.

„Nu e nimic nou. Așa stau lucrurile de șase zile, iar coloniștii sunt încă aici”, a spus ea.

Organizația Națiunilor Unite a declarat că aproximativ 15 palestinieni, printre care doi copii, erau blocați în casele lor, fără apă și fără electricitate.

Imaginile filmate de un locuitor palestinian blocat într-o altă casă asediată și obținute de Reuters arătau șapte coloniști afară, stând lângă un cort albastru. Imaginile mai arată cum unul dintre ei aruncă cu pietre spre satul din apropiere, în timp ce altul sosește cu scaune.

Ulterior sosesc vehicule ale armatei israeliene și soldați, iar cortul este văzut prăbușit la pământ.

Armata israeliană a reacționat. „Civili israelieni au ridicat un cort în zona Qusra, iar soldații IDF au intervenit pentru a-l îndepărta, protejând în același timp locuitorii din zonă”, a declarat armata israeliană (IDF) într-un comunicat, la o zi după ce zeci de soldați au fost trimiși în Qusra și au ocupat mai multe locuințe din sat.

Guvernul lui Netanyahu, cel mai de dreapta din istoria Israelului, a condus o expansiune rapidă a așezărilor din Cisiordania, teritoriu capturat de Israel în războiul din 1967. Israelul a înființat zeci de noi așezări și avanposturi de coloniști în zonă.