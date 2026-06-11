„Armistițiul” din Orientul Mijlociu se clatină: Lovituri de amploare ale SUA în Iran, care a ripostat cu atacuri la baze din trei țări / Noul anunț privind Ormuz

Noaptea de miercuri spre joi a fost a doua la rând de atacuri reciproce de amploare, după ce SUA au lovit mai multe instalații din Iran, iar forțele Teheranului au anunțat riposte contra unor baze americane din Iordania, Kuweit și Bahrain, potrivit AFP și Reuters.

Escaladarea ostilităților a început luni cu doborârea unui elicopter american Apache în apropierea Strâmtorii Ormuz, fapt care a declanșat o serie de lovituri de răspuns pe teritoriul Iranului, care a replicat la rândul său cu atacuri asupra bazelor americane din regiune.

Aceste atacuri reciproce au devenit cel mai grav pericol pentru fragilul armistițiu convenit pe 8 aprilie, diminuând speranțele pentru o încheiere rapidă a războiului care a început la sfârșitul lunii februarie cu lovituri aeriene comune masive ale SUA și Israelului asupra Iranului.

Ce au atacat americanii în Iran

Corpul Gardienilor Revoluției (IRGC) din Iran a afirmat joi dimineață că a lansat 12 rachete balistice asupra unui centru de comandă american din Iordania, ca răspuns la atacurile Statelor Unite împotriva Iranului.

Această „operațiune punitivă împotriva agresorului” a vizat „baza aeriană Al-Azraq și centrul său de control, cu ajutorul a 12 rachete balistice”, a afirmat IRGC, susținând că au distrus aceste instalații „și un număr mare de avioane de luptă”, potrivit agenției iraniene Tasnim.

Statele Unite au efectuat joi, în zori, noi bombardamente împotriva Iranului, care a anunțat inițial riposte împotriva bazelor militare din Kuweit și Bahrain și au amenințat că vor lua la țintă toate navele care se aventurează în strâmtoarea Ormuz.

Atacurile, care, potrivit armatei americane, au vizat „instalații de supraveghere militară, sisteme de comunicații și situri de apărare aeriană iraniene din toată țara”, au fost declanșate după ce Donald Trump a acuzat Teheranul că trage de timp cu negocierile de pace, așa că „acum vor trebui să plătească prețul”.

„Eram cu adevărat pe punctul de a încheia un acord, dar ei nu încetează să ne ducă de nas, nu le pasă de noi”, a spus jurnaliștilor președintele american, miercuri.

„Dacă trebuie să negociem cu bombe, vom negocia cu bombe”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a acuzat Iranul că „joacă de-a șoarecele și pisica” în cadrul negocierilor.

„Dacă trebuie să negociem cu bombe, vom negocia cu bombe, și suntem foarte pricepuți la asta”, a amenințat el.

Statele Unite și Iranul s-au mai atacat în noaptea de marți spre miercuri, în ciuda armistițiului intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai mult de cinci săptămâni de bombardamente. Trump a spus presei, în cursul zilei de miercuri, la Casa Albă: „I-am atacat foarte tare ieri, reluăm bombardamentele. (…) Îi vom ataca, îi vom ataca foarte dur”.

Joi dimineața devreme s-au auzit explozii pe insula Qeshm, la Minab, Sirik și în portul Bandar Abbas, în sudul țării, potrivit presei iraniene.

Ca represalii la ultimele lovituri americane, Gardienii Revoluției au afirmat că au lansat drone asupra bazelor militare Ali al-Salem și Ahmad al-Jaber, din Kuweit, și asupra bazei aeriene Sheikh Isa, din Bahrein. Presa iraniană anunțase anterior un atac asupra cartierului general al Flotei a 5-a americane din Bahrain.

Sirene de alertă aeriană au fost declanșate în Bahrain, potrivit Ministerului de Interne. În Kuweit, armata a anunțat că „combate ținte aeriene ostile”, iar autoritatea aviației civile a închis spațiul aerian al emiratului.

Gărzile Revoluției au afirmat, de asemenea, că au lansat 12 rachete balistice împotriva bazei Al-Azrak din Iordania, utilizată de Statele Unite.

Oricine se apropie de Ormuz, „considerat colaborator cu inamicul”

Teheranul a avertizat, de asemenea, că forțele sale vor ataca orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea strategică Ormuz.

„Ca urmare a încălcărilor repetate ale armistițiului de către inamicul american, strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine”, a anunțat IRGC, potrivit televiziunii de stat iraniene.

„Nicio navă nu trebuie să-și părăsească locul de ancorare din Golful Persic și din Marea Omanului. Orice apropiere de strâmtoarea Ormuz va fi considerată o colaborare cu inamicul”, au avertizat aceștia.

În urma acestui anunț, marina iraniană a anunțat că „două nave care încercau să traverseze ilegal strâmtoarea Ormuz au fost lovite”, fără a oferi mai multe detalii.

„Faceți ca strâmtoarea sacră Ormuz să devină periculoasă?! Vom transforma această regiune într-un iad pentru voi”, a amenințat comandantul aviației Gărzii Revoluției, Sardar Mousavi.

Washingtonul, care impune la rândul său un blocaj asupra porturilor iraniene, a negat orice blocare a strâmtorii.

„Navele comerciale continuă să tranziteze strâmtoarea Ormuz în această seară”, a afirmat pe X Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

Această agravare a situației din Golf continuă să alimenteze creșterea prețurilor petrolului. Joi dimineață, barilul de Brent din Marea Nordului a crescut 1,7%, ajungând la 94,68 dolari, iar cel de WTI american 2%, ajungând la 91,84 dolari.