SUA vor să expulzeze un bărbat pe care l-au ținut în închisoare pe nedrept timp de 43 de ani

Subramanyam Vedam este adus la o audiere pentru a stabili dacă are dreptul să rămână în SUA, FOTO: Abby Drey / Zuma Press / Profimedia Images

După ce a așteptat mai bine de patru decenii în închisoare pentru a-și dovedi nevinovăția în fața acuzațiilor că și-a ucis un prieten, Subramanyam Vedam urma să fie eliberat dintr-o închisoare din statul american Pennsylvania luna aceasta, relatează Associated Press.

Vedam și Thomas Kinser erau amândoi în vârstă de 19 ani, copii ai unor cadre universitare de la Universitatea Penn State, în momentul uciderii celui din urmă. Vedam fusese ultima persoană văzută împreună cu Kinser și a fost condamnat în două procese separate pentru uciderea acestuia, în ciuda lipsei martorilor sau a vreunui mobil clar.

În august, un judecător a anulat condamnarea după ce avocații lui Vedam au descoperit noi probe balistice pe care procurorii nu le dezvăluiseră niciodată.

În timp ce sora lui se pregătea să-l aducă acasă pe 3 octombrie, Vedam a fost dus în schimb în custodia autorităților federale din cauza unui ordin de expulzare emis în 1999. Acum în vârstă de 64 de ani, el imigrase legal în Statele Unite din India, alături de părinții săi, când avea doar 9 luni.

În contextul accentului pus de administrația Trump pe expulzările în masă, avocații lui Vedam trebuie să convingă un tribunal pentru imigrație că o condamnare pentru droguri din anii 1980 ar trebui să fie compensată de anii petrecuți pe nedrept în închisoare. La un moment dat, legea imigrației din SUA permitea persoanelor reabilitate să solicite astfel de derogări. Vedam nu a făcut-o atunci, din cauza condamnării pentru crimă.

Cum a ajuns bărbatul să fie condamnat în SUA

Vedam a fost arestat sub acuzații legate de droguri în 1982, în timp ce poliția ancheta uciderea lui Kinser și, în cele din urmă, a fost inculpat pentru crimă. A fost condamnat un an mai târziu și a primit o sentință de închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Pentru a scăpa de dosarul legat de droguri, el a pledat „no contest” (fără a contesta acuzațiile) la patru capete de acuzare privind vânzarea de LSD și la o acuzație de furt. O rejudecare în 1988 a dosarului de crimă nu a schimbat verdictul.

„A fost o persoană care a suferit o profundă nedreptate”, a declarat pentru Associated Press avocata specializată în imigrație Ava Benach. „(Și) acești 43 de ani nu sunt o filă albă. A trăit o experiență remarcabilă în închisoare”, a argumentat ea.

Vedam a obținut mai multe diplome în spatele gratiilor, a oferit meditații pentru sute de colegi de detenție și a petrecut aproape o jumătate de secol cu o singură abatere disciplinară – legată de orez adus din afara închisorii.

ICE se opune ștergerii cazierului său

Avocații bărbatului speră că judecătorii din domeniul imigrației vor lua în considerare întregul context al cazului. Agenția pentru Vamă și Imigrație (ICE) a SUA s-a opus măsurii într-un memoriu depus vineri. Astfel, Vedam rămâne într-un centru de detenție al ICE din centrul statului Pennsylvania, cu o capacitate de 1.800 de locuri.

„Imigranții ilegali cu condamnări penale nu sunt bineveniți în Statele Unite”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă într-un email referitor la caz.

Vedam ar putea petrece încă câteva luni în detenție până când Consiliul pentru Apeluri în Materie de Imigrație va decide dacă va redeschide dosarul. Reprezentanții ICE, într-un alt document depus vineri, au susținut că termenul legal a expirat de ani buni.

„Nu a furnizat nicio dovadă și niciun argument care să arate că a fost diligent în a-și apăra drepturile legate de statutul său de imigrant”, a scris Katherine B. Frisch, avocat-șef adjunct.