SUA, vot alături de Rusia și China împotriva unei rezoluții de condamnare a atacurilor asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Statele Unite au votat joi alături de Rusia, China și Niger împotriva unei rezoluții a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) care condamna atacurile împotriva rețelei electrice a Ucrainei ca pe o amenințare la adresa securității nucleare, informează Agerpres citând agenția Reuters.

Consiliul Guvernatorilor AIEA, format din reprezentanți a 35 de țări, a adoptat totuși rezoluția – a șaptea în cei patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.

Într-o declarație către consiliu, înaintea votului, SUA au afirmat că sprijină în continuare activitatea IAEA în Ucraina, dar nu și aprecierea actuală a Consiliului privind o rezoluție „care nu ajută la realizarea păcii între Ucraina și Rusia”.

În contextul explicației respective, agenția Reuters reamintește că președintele american Donald Trump a făcut în ultimul an presiuni asupra Kievului să accepte un acord de pace rapid, care ar fi implicat acceptarea cedării unor teritorii ucrainene către Rusia – soluție respinsă categoric de Ucraina.

Potrivit unor surse diplomatice, Consiliul acestei agenții ONU cu sediul la Viena a adoptat rezoluția de joi cu 20 de voturi pentru – inclusiv ale Franței, Marii Britanii, Australiei și Canadei. Au fost zece abțineri și patru voturi împotrivă, cel al Statelor Unite constituind o premieră.

Textul rezoluției, la care Reuters a avut acces, arată că atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei periclitează alimentarea de la rețea a centralelor nucleare, inclusiv a celei de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub controlul forțelor ruse.

Reuters apreciază că termenii folosiți în rezoluție sunt mai puțin fermi decât ai celei adoptate în februarie de Adunarea Generală a ONU cu 107 voturi pentru, 12 împotrivă și 51 de abțineri – printre care și a Statelor Unite.

Și atunci, SUA au argumentat că textul aprobat de Adunarea Generală deturnează negocierile în curs pentru încheierea războiului din Ucraina.