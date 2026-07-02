Subiecte Biologie la BAC 2026. Baremul de corectare, publicat oficial la ora 15.00

Absolvenții de liceu susțin examenul la proba la alegere a profilului și specializării, al treilea examen scris de la Bacalaureat 2026. Biologia s-a aflat printre opțiunile elevilor de la profilul real și de la profilul tehnologic.

Subiectele la Biologie la BAC 2026 și baremul de corectare sunt publicate oficial, la ora 15.00, pe platforma subiecte.edu.ro. HotNews le va publica de îndată ce sunt disponibille.

Proba la Biologie de la Bacalaureat este susținută de elevii care au ales această disciplină ca probă la alegere, în funcție de profilul și specializarea urmate în liceu.

Candidații pot opta pentru una dintre cele două variante: Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană sau Biologie vegetală și animală.

Model Subiecte Biologie BAC 2026

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană:

Barem de evaluare:

Biologie vegetală şi animală:

Barem de evaluare:

Cum se desfășoară examenul la Biologie la BAC 2026

Potrivit regulamentului Ministerului Educației, toate subiectele sunt obligatorii, iar candidații primesc 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Subiectele sunt elaborate pe baza programelor de examen în vigoare și diferă de la o disciplină la alta, însă modelele publicate de minister le oferă elevilor o imagine clară asupra structurii examenului și a tipurilor de cerințe care pot apărea la probă.

Ce urmează după proba la Biologie

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 se încheie vineri, 3 iulie, cu examenul la Limba și literatura maternă, susținut de absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, între orele 14.00 și 18.00, precum și în zilele de 8 și 9 iulie, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.