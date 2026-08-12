Subiecte Biologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Baremul de corectare a fost publicat

Candidații la Bacalaureatul de toamnă 2026 au susținut miercuri, 12 august, proba la alegere a profilului și specializării, a treia probă scrisă din această sesiune. Biologia s-a numărat printre disciplinele pe care le-au putut alege elevii de la profilul real și de la filiera tehnologică.

Subiectele și baremele de corectare pentru Biologie vegetală și animală, respectiv Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15.00.

Proba a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Numărul reprezintă totalul celor înscriși la această sesiune, nu doar candidații care au susținut examenul la Biologie.

Subiecte Biologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Subiectele la Biologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă, au fost structurate în trei părți, fiecare valorând câte 30 de puncte. Candidații au primit 10 puncte din oficiu.

Baremul de corectare la Biologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Tot pe 18 august, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, între orele 14:00 și 18:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă pe 19 și 20 august.

Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.