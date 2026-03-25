Subiecte la Biologie simulare BAC 2026. Cum sunt structurate subiectele

Elevii de clasa a XII-a au susținut astăzi, 25 martie, proba la alegere de la simulare BAC 2026, iar Biologia a fost una dintre disciplinele pentru care au optat candidații de la profil real și filiera tehnologică. Subiectele și baremele vor fi anunțate la ora 15:00 pe subiecte.edu.ro, iar HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

Proba la alegere este una dintre cele trei probe scrise de la simulare BAC 2026. Elevii dau examen la materia potrivită profilului lor. Biologia este una dintre disciplinele la care au putut opta elevii de la profil real, în special cei de la Științe ale naturii și Matematică-Informatică, dar și unii elevi de la filiera tehnologică, în funcție de specializare.

Examenul a început la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele.

Cum sunt structurate subiectele la Biologie simulare BAC 2026

La Biologie, elevii susțin proba în funcție de programa aleasă: Anatomie și fiziologie umană sau Biologie vegetală și animală. Subiectele sunt diferite pentru fiecare variantă.

Subiectele la Biologie sunt împărțite în trei părți și verifică atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de aplicare.

Subiectul I include cerințe de tip grilă și exerciții scurte, în care elevii trebuie să aleagă variante corecte sau să completeze informații de bază.

Subiectul al II-lea conține probleme și exerciții aplicate, de exemplu din genetică sau fiziologie, care pot include calcule și explicații.

Subiectul al III-lea presupune răspunsuri mai dezvoltate, în care elevii trebuie să explice concepte sau procese biologice.

Modele de subiecte la Biologie la Simulare BAC 2026

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană.

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar:

Biologie vegetală şi animală:

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Calendar simulare BAC 2026

Simularea Bacalaureatului 2026 continuă joi, 26 martie, cu proba la limba și literatura maternă, susținută de elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

23 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

– Proba la alegere a profilului și specializării. 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

– Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale) 3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.