Subiecte Chimie la BAC 2026. Baremul de corectare, publicat la 15:00

Absolvenții de liceu susțin examenul la proba la alegere a profilului și specializării, al treilea examen scris de la Bacalaureat 2026. Chimia s-a aflat printre opțiunile elevilor de la profilul real și la profilul tehnologic

Subiectele la Chimie la BAC 2026 și baremul de corectare sunt publicate oficial, la ora 15.00, pe platforma subiecte.edu.ro. HotNews le va publica de îndată ce sunt disponibille.

Proba la Chimie de la Bacalaureat 2026 poate susținută de absolvenții de la profilul real (în special specializările Matematică-Informatică și Științe ale naturii), precum și de unii elevi de la filiera tehnologică, care au ales această disciplină la proba la alegere a profilului și specializării.

În funcție de specializare, candidații susțin examen la Chimie organică sau Chimie anorganică.

Model subiecte Chimie BAC 2026

Chimie anorganică:

Barem de evaluare:

Chimie organică:

Barem de evaluare:

Cum se desfășoară examenul la Chimie la BAC 2026

Potrivit regulamentului Ministerului Educației, toate subiectele sunt obligatorii, iar candidații primesc 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Subiectele sunt elaborate pe baza programelor de examen în vigoare și diferă de la o disciplină la alta, însă modelele publicate de minister le oferă elevilor o imagine clară asupra structurii examenului și a tipurilor de cerințe care pot apărea la probă.

Ce urmează după proba la Chimie

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 se încheie vineri, 3 iulie, cu examenul la Limba și literatura maternă, susținut de absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, între orele 14.00 și 18.00, precum și în zilele de 8 și 9 iulie, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.