Subiecte Filosofie la BAC 2026. Baremul de corectare, publicat la 15:00

Absolvenții de liceu susțin examenul la proba la alegere a profilului și specializării, al treilea examen scris de la Bacalaureat 2026. Filosofia s-a aflat printre opțiunile elevilor de la profilul umanist și de la profilul vocațional.

Subiectele la Filosofie la BAC 2026 și baremul de corectare sunt publicate oficial, la ora 15.00, pe platforma subiecte.edu.ro. HotNews le va publica de îndată ce sunt disponibille.

Filosofia este una dintre disciplinele pe care absolvenții de la profilul umanist și de la unele specializări vocaționale le pot alege la proba la alegere a profilului și specializării, potrivit opțiunii făcute la înscriere.

Model Subiecte Filosofie BAC 2026

Ce urmează după proba la Filosofie

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 se încheie vineri, 3 iulie, cu examenul la Limba și literatura maternă, susținut de absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, între orele 14.00 și 18.00, precum și în zilele de 8 și 9 iulie, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.