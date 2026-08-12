Subiecte Fizică la BAC 2026. Baremul de corectare a fost publicat. Cerințele primite de elevi și răspunsurile corecte
Candidații care au ales Fizica la Bacalaureatul de toamnă 2026 au susținut miercuri, 12 august, proba la alegere a profilului și specializării. Elevii au rezolvat subiecte din două dintre cele patru module de examen, la alegere. Ministerul Educației a publicat baremul de corectare și răspunsurile corecte.
Proba a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.
Subiectele la Fizică la BAC 2026, sesiunea de toamnă
Subiectul de examen a cuprins patru module:
- Mecanică;
- Elemente de termodinamică;
- Producerea și utilizarea curentului continuu;
- Optică.
Candidații au avut de rezolvat subiectele corespunzătoare a două dintre cele patru module, la alegere. Fiecare modul a cuprins mai multe exerciții și probleme prin care au fost evaluate cunoștințele și capacitatea candidaților de a aplica legile și relațiile fizice studiate.
Baremul de corectare la Fizică la BAC 2026, sesiunea de toamnă
Ministerul Educației a publicat baremul oficial de corectare după încheierea probei.
Barem Fizică la BAC 2026, sesiunea de toamnă:
Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026
- 10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);
- 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;
- 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);
- 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).
Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026
Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.
Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.
Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.
Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.