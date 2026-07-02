Subiecte Geografie la BAC 2026. Baremul de corectare, publicat la ora 15.00

Examenele scrise la BAC 2026 se apropie de final. Astăzi, absolvenții de liceu susțin examenul la proba la alegere a profilului și specializării. Geografia s-a aflat printre opțiunile lor.

Subiectele la Geografie la BAC 2026 și baremul de corectare sunt publicate oficial, la ora 15.00, pe platforma subiecte.edu.ro. HotNews le va publica de îndată ce sunt disponibille.

În funcție de profil și specializare, candidații pot susține examen la una dintre următoarele discipline:

Biologie

Chimie

Fizică

Geografie

Informatică

Logică și argumentare

Economie

Psihologie

Sociologie

Filosofie

În cazul profilurilor reale și tehnologice, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, informatica, fizica și chimia. Pentru elevii de la profilul umanist, cele mai alese discipline sunt geografia, logica, psihologia, sociologia, economia și filosofia.

Cum se desfășoară examenul

Potrivit regulamentului Ministerului Educației, toate subiectele sunt obligatorii, iar candidații primesc 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Subiectele sunt elaborate pe baza programelor de examen în vigoare și diferă de la o disciplină la alta, însă modelele publicate de minister le oferă elevilor o imagine clară asupra structurii examenului și a tipurilor de cerințe care pot apărea la probă.

Model Subiecte Geografie BAC 2026:

Barem de evaluare:

Ce urmează după proba de Geografie

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 se încheie vineri, 3 iulie, cu examenul la Limba și literatura maternă, susținut de absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, între orele 14.00 și 18.00, precum și în zilele de 8 și 9 iulie, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.