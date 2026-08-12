Subiecte Geografie la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Baremul de corectare, publicat în scurt timp

Candidații la Bacalaureatul de toamnă 2026 au susținut miercuri, 12 august, proba la alegere a profilului și specializării, a treia probă scrisă din această sesiune. Geografia a fost una dintre disciplinele disponibile pentru candidații de la profilul umanist și unele specializări vocaționale.

Exzamenul a început la ora 9.00 și a durat trei ore.

Ministerul Educației va publica la ora 15.00 subiectele și baremul de corectare.

Cum sunt structurate subiectele la Geografie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Proba de Geografie verifică atât cunoștințele candidaților despre România și Europa, cât și capacitatea acestora de a utiliza hărți și de a interpreta date geografice.

Subiectele includ, între altele, cerințe de identificare pe hartă a unor state, orașe sau unități de relief, comparații între elemente geografice și exerciții care presupun utilizarea unor date.

Fiecare dintre cele trei subiecte valorează 30 de puncte, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Baremul de corectare la Geografie, la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Baremul pe care Ministerul Educației îl va publica laora 15.00 arată răspunsurile corecte și punctajul acordat pentru fiecare cerință.

La unele exerciții pot fi acceptate mai multe variante de răspuns, dacă acestea sunt corecte și respectă cerința formulată în subiect.

Lucrarea este notată cu maximum 100 de puncte: câte 30 de puncte pentru fiecare dintre cele trei subiecte și 10 puncte din oficiu.XX

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.