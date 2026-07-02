Subiecte Informatică la BAC 2026. Modele de subiecte pentru elevii care dau examenul / Baremul de corectare, publicat azi

Absolvenții de liceu susțin examenul la proba la alegere a profilului și specializării, al treilea examen scris de la Bacalaureat 2026. Informatica s-a aflat printre opțiunile lor, fiind aleasă cu precădere de elevii de la real.

Proba la Informatică este susținută de absolvenții care au ales această disciplină la proba la alegere a profilului și specializării.

În general, examenul este susținut de elevii de la profilul real, în special de cei care au urmat specializarea Matematică-Informatică.

Model subiecte Informatică BAC 2026

Ce urmează după proba la Informatică

Calendarul probelor scrise de la Bacalaureat 2026 se încheie vineri, 3 iulie, cu proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor vor avea loc pe 7 iulie, între orele 14.00 și 18.00, precum și în zilele de 8 și 9 iulie.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.