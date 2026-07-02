Subiecte Psihologie la BAC 2026. Baremul de corectare, publicat la 15:00

Absolvenții de liceu susțin examenul la proba la alegere a profilului și specializării, al treilea examen scris de la Bacalaureat 2026. Fizica s-a aflat printre opțiunile elevilor de la profilul umanist și de la profilul vocațional.

Subiectele la Psihologie la BAC 2026 și baremul de corectare sunt publicate oficial, la ora 15.00, pe platforma subiecte.edu.ro. HotNews le va publica de îndată ce sunt disponibille.

Psihologia este una dintre disciplinele pe care candidații de la profilul umanist și unele specializări vocaționale le pot alege la proba la alegere a profilului și specializării, în funcție de opțiunea exprimată la înscriere.

Model subiecte Psihologie BAC 2026

Cum se desfășoară examenul la Psihologie la BAC 2026

Potrivit regulamentului Ministerului Educației, toate subiectele sunt obligatorii, iar candidații primesc 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Subiectele sunt elaborate pe baza programelor de examen în vigoare și diferă de la o disciplină la alta, însă modelele publicate de minister le oferă elevilor o imagine clară asupra structurii examenului și a tipurilor de cerințe care pot apărea la probă.

Ce urmează după proba la Psihologie

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 se încheie vineri, 3 iulie, cu examenul la Limba și literatura maternă, susținut de absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor vor avea loc pe 7 iulie, între orele 14.00 și 18.00, precum și pe 8 și 9 iulie.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.