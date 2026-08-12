Subiecte Psihologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Baremul de corectare a fost publicat

Psihologia s-a numărat printre disciplinele de la proba la alegere a profilului și specializării, susținută miercuri, 12 august, la Bacalaureatul de toamnă 2026. Candidații au avut trei ore pentru rezolvarea cerințelor, iar după examen Ministerul Educației a publicat subiectele și baremul de corectare.

Psihologia poate fi aleasă la proba E.d) de candidații de la profilurile și specializările pentru care disciplina este prevăzută în lista probelor de Bacalaureat.

Opțiunea depinde de filiera, profilul și specializarea absolvite. Psihologia se regăsește între disciplinele socio-umane care pot fi alese la această probă, alături de Logică, Economie, Sociologie și Filosofie.

Subiectele la Psihologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Subiectul de examen este împărțit în trei părți, fiecare valorând câte 30 de puncte.

Cerințele vizează noțiunile din programa de Bacalaureat și capacitatea candidaților de a le recunoaște, explica și aplica în diferite situații. Printre temele studiate se numără procesele psihice, personalitatea și comportamentul uman.

Alte 10 puncte sunt acordate din oficiu, astfel că punctajul maxim este de 100 de puncte.

Baremul de corectare la Psihologie, sesiunea de toamnă

Ministerul Educației a publicat baremul oficial de corectare după încheierea probei.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.