Subiectele la Română la BAC 2026 vor fi publicate curând. Cum este structurat examenul

Peste 130.00 de absolvenți de liceu susțin astăzi primul examen scris de la BAC 2026. Este vorba despre examenul la Limba și Literatura Română.

Subiectele la Română la BAC 2026 vor fi publicate oficial de Ministerul Educației, la ora 15.00, la fel și baremul de corectare, pe platforma subiecte.edu.ro. iar HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

Subiectele la Română la BAC 2026 sunt împărțite în trei părți.

Subiectul I pornește de la un text la prima vedere și cuprinde cerințe de înțelegere și interpretare, precum și redactarea unui text argumentativ.

pornește de la un text la prima vedere și cuprinde cerințe de înțelegere și interpretare, precum și redactarea unui text argumentativ. Subiectul al II-lea verifică analiza unui text și utilizarea conceptelor de teorie literară, iar Subiectul al III-lea le cere candidaților să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte pe baza unei opere sau a unui autor studiat, cerința fiind diferențiată în funcție de profil – real sau uman.

După ce primesc subiectele la Română, elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea lor.

Subiectele I și II la BAC la Română sunt la fel indiferent de profilul elevilor. Diferența apare la subiectul al III-lea, care este notat cu 30 de puncte.

Anul trecut, elevii de la uman au avut de scris un eseu despre relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat de Ion Creangă sau Ioan Slavici. Absolvenții de la real au avut un eseu despre „particularitățile de construcție a unui personaj” dintr-un text de Creangă sau Slavici.

Subiectele la Română la BAC de anul trecut

Mai jos puteți vedea ce subiecte au avut de rezolvat absolvenții la proba de Limba și literatura română de la Bacalaureatul din 2025 și modelele oficiale publicate pentru examenul din 2026.

Subiectele Română BAC 2025 – profilul umanist, filiera teoretică:

Subiecte BAC Română 2025 – profilul real, filiera tehnologică:

Reguli în sala de examen. Ce nu au voie să facă elevii la BAC la Română

Candidații au avut voie să folosească doar cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrării și creion negru pentru eventualele desene sau scheme, acolo unde este cazul.

Este interzisă introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, dispozitivelor electronice, căștilor, notițelor, manualelor, dicționarelor sau altor materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor.

Ghiozdanele, gențile și celelalte obiecte personale trebuie lăsate în spațiile special amenajate de comisia de examen. Candidații surprinși încercând să fraudeze examenul sunt eliminați din examen.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă)

– Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă) 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (probă scrisă)

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (probă scrisă) 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă)

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă) 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) (probă scrisă)

Rezultate și contestații