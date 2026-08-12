Subiecte Sociologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă/ Baremul de corectare a fost publicat

Proba la alegere de la Bacalaureatul de toamnă 2026 a avut loc miercuri, 12 august, iar Sociologia a fost una dintre disciplinele pentru care au putut opta candidații, în funcție de profil și specializare. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate de Ministerul Educației după examen.

Proba a început la ora 9:00 și a durat trei ore.

Subiectele la Sociologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Candidații au avut de rezolvat trei subiecte, cu cerințe din programa de examen.

Baremul de corectare la Sociologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Ministerul Educației a publicat baremul oficial de corectare după încheierea probei.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.