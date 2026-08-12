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Simularea îi ajută să se familiarizeze cu atmosfera de examen: programul, regulile, timpul limitat și modul de redactare a lucrării. FOTO: Shutterstock
Actualitate

Subiecte Sociologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă/ Baremul de corectare a fost publicat

Adelina Mărăcine
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Proba la alegere de la Bacalaureatul de toamnă 2026 a avut loc miercuri, 12 august, iar Sociologia a fost una dintre disciplinele pentru care au putut opta candidații, în funcție de profil și specializare. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate de Ministerul Educației după examen.

Proba a început la ora 9:00 și a durat trei ore.

Subiectele la Sociologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Candidații au avut de rezolvat trei subiecte, cu cerințe din programa de examen.

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Baremul de corectare la Sociologie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Ministerul Educației a publicat baremul oficial de corectare după încheierea probei.

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Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

  • 10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;
  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.