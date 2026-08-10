Subiectele la Română la Bacalaureatul de toamnă 2026. Cerințele pentru candidați

Elevii înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026 au susținut luni, 10 august, prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română.

UPDATE 15.00: Ministerul Educației a publicat acum baremul de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română din sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Documentul arată modul în care sunt punctate răspunsurile și variantele considerate corecte de evaluatori.

Examenul a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea acestora în sala de examen.

Ce subiecte au picat la Română la Bacalaureatul de toamnă

Potrivit stirileprotv, la profilul real, Subiectul al III-lea a vizat redactarea unui eseu despre o operă scrisă de Camil Petrescu sau Liviu Rebreanu, la alegerea candidatului. Subiectele au fost publicate și de Tribuna Învățământului.

La profilul umanist, candidații au avut, la Subiectul al III-lea, să redacteze „un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj într-un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu”.

Cum sunt structurate subiectele la Limba și literatura română

La proba scrisă de Limba și literatura română, candidații primesc trei subiecte:

Subiectul I conține cerințe pe baza unui text la prima vedere și verifică înțelegerea textului, vocabularul și noțiunile de gramatică.

conține cerințe pe baza unui text la prima vedere și verifică înțelegerea textului, vocabularul și noțiunile de gramatică. Subiectul al II-lea cere redactarea unui text de aproximativ 50 de cuvinte, pornind de la un fragment dat.

cere redactarea unui text de aproximativ 50 de cuvinte, pornind de la un fragment dat. Subiectul al III-lea constă în redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte despre o operă sau o temă din programa de examen, cerințele diferind în funcție de profil.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

După proba la Limba și literatura română, examenul continuă astfel:

11 august – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie); 12 august – Proba la alegere a profilului și specializării;

– Proba la alegere a profilului și specializării; 13 august – Limba și literatura maternă, pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 24 august.