Succese militare ale unui aliat al Iranului. „Tot ce era sub controlul nostru pe coasta de vest a căzut”

Toată coasta Yemenului de la Marea Roşie se află acum sub controlul milițiilor Houthi susţinuţi de Iran, care au ocupat inclusiv ultimele insule strategice ale strâmtorii Bab el-Mandeb, a declarat vineri pentru AFP un responsabil al guvernului yemenit recunoscut internaţional şi susţinut militar de Arabia Saudită, informează Agerpres.

„Tot ce era sub controlul nostru pe coasta de vest a căzut”, a spus responsabilul citat, după ce milițiile Houthi ocupaseră deja câteva ore mai devreme insula Mayyoun, cunoscută şi sub numele de Perim şi situată în partea cea mai îngustă a strâmtorii.

Houthi au înaintat fulgerător de-a lungul coastei de vest a Yemenului într-o ofensivă pe care au lansat-o săptămâna trecută în direcţia strâmtorii Bab el-Mandeb, situată pe o rută maritimă esenţială pentru comerţul internaţional ce leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Navigație interzisă pentru Arabia Saudită

Totuşi, aceşti rebeli pro-iranieni au asigurat vineri că navigaţia prin strâmtoare este „sigură” pentru toată lumea, mai puţin pentru Arabia Saudită. „Navigaţia este sigură pentru toate companiile, cu excepţia navelor saudite, cărora li s-a interzis deja accesul”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al mişcării rebele, Yahya Saree.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb este cu atât mai importantă pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol, cu cât ea este acum principala sa rută maritimă accesibilă după blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz.

Yemenul a fost scena unui conflict devastator între forţele pro-guvernamentale, susţinute de o coaliţie militară condusă de Arabia Saudită, şi rebelii Houthi susţinuţi de Iran, între 2014 şi 2022, când a intrat în vigoare un armistiţiu. Până la acest armistiţiu rebelii au reuşit să ocupe teritorii vaste ale ţării, inclusiv capitala Sana’a, iar guvernul slăbit s-a refugiat în oraşul sudic Aden.

Conflictul s-a intensificat din nou în iulie anul acesta, după ce Arabia Saudită a atacat aeroportul din Sana’a pentru a împiedica aterizarea unui avion iranian care transporta o delegaţie Houthi ce venea de la Teheran.

De atunci, rebelii şi-au intensificat atacurile asupra activelor militare şi zonelor controlate de guvernul recunoscut internaţional, lansând de asemenea atacuri cu rachete şi drone asupra infrastructurilor petroliere saudite.