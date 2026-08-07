Succesorul preferat de Trump la alegerile din 2028? „Se poate răzgândi oricând”

Preşedintele SUA Donald Trump le-a spus recent donatorilor, în privat, că doreşte ca vicepreşedintele său să câştige alegerile prezidenţiale din 2028 – un semn că este deschis să-l susţină public pe JD Vance, chiar dacă unii consilieri avertizează că Trump nu s-a hotărât încă asupra unui succesor al său, relatează joi ziarul american The Washington Post, citat de News.ro.

„În cele din urmă, trebuie să-l alegem pe JD”, a spus Trump în timpul unei întâlniri cu donatorii, în Biroul Oval, în urmă cu două săptămâni, potrivit a două persoane care au cunoştinţă despre aceste comentarii şi care au vorbit cu Washington Post sub condiţia anonimatului.

Această remarcă privată contrastează cu retorica lui Trump din ultimul an, când a încurajat public o competiţie între Vance şi secretarul de stat Marco Rubio pentru a-i obţine sprijinul. El a speculat deschis că cei doi ar forma o echipă electorală bună şi a refuzat în repetate rânduri să precizeze pe cine ar prefera să vadă în frunte.

Şi chiar dacă Trump şi-a promovat vicepreşedintele în faţa donatorilor din Biroul Oval, el a continuat totuşi să-i bombardeze pe cei din jur cu întrebări despre Vance versus Rubio. Un oficial de la Casa Albă a declarat că preşedintele a întrebat personalul cu privire la cei doi în timpul unui zbor cu elicopterul Marine One la sfârşitul lunii trecute.

Un consilier al preşedintelui, care are cunoştinţă directă despre comentariul lui Trump adresat donatorilor, a declarat că preşedintele a decis în privat că Vance va fi moştenitorul său şi candidatul Partidului Republican, dar crede că este „prea devreme” pentru a stabili când îşi va anunţa Vance candidatura sau când îl va susţine public.

Nimic nu este bătut în cuie

Alţi şase consilieri şi aliaţi din anturajul lui Trump au avertizat însă că nu sunt convinşi că preşedintele s-a hotărât asupra lui Vance, subliniind că Trump spune lucruri diferite unor persoane diferite şi că ar putea încă să se răzgândească în privinţa susţinerii candidatului pentru 2028. Colaboratorii lui Trump sunt în mare parte de acord că preşedintele va amâna susţinerea pentru a evita să pară un preşedinte fără putere.

„Oricine presupune că totul este deja bătut în cuie fie se grăbeşte prea mult, fie pur şi simplu nu îl cunoaşte foarte bine pe preşedinte”, a declarat oficialul care are cunoştinţă despre recentul sondaj realizat de Trump la bordul Marine One privind competiţia dintre Vance şi Rubio.

Președintele SUA, Donald Trump, vorbește alături de secretarul de stat Marco Rubio (dreapta) și vicepreședintele JD Vance, în timpul unui eveniment la Casa Albă. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Vance nu şi-a confirmat planurile. Persoanele care au discutat cu el despre această chestiune au declarat pentru The Washington Post la începutul acestui an că el nu luase încă o decizie. O persoană apropiată lui Vance a spus că acesta va amâna luarea unei decizii până după naşterea celui de-al patrulea copil al său, care a venit pe lume pe 19 iulie. Vance a declarat pentru CBS în iunie că va discuta problema cu soţia sa după alegerile de la jumătatea mandatului, dar a afirmat că „nu are nicio îndoială că preşedintele Statelor Unite îl va susţine cu tărie”, indiferent de decizia pe care o va lua. El a afirmat în repetate rânduri că este concentrat pe funcţia sa actuală şi că este bun prieten cu Rubio.

Trump se bucură de show și vrea să fie el în lumina reflectoarelor

Însă perspectiva unei lupte pentru succesiune a generat deja unele dintre tensiunile caracteristice unor alegeri primare aprinse, donatori, activişti şi alte personalităţi ale partidului exprimându-se cu pasiune în favoarea sau împotriva lui Vance.

Mult va depinde şi de alegerile din noiembrie de la jumătatea mandatului prezidenţial. Un rezultat slab al republicanilor ar putea încuraja adversarii să candideze împotriva candidatului ales de Trump şi să fie mai critici faţă de administraţia sa. Vance sau Rubio ar putea fi vulnerabili la atacuri din interiorul partidului pe care republicanii nu le-ar lansa împotriva lui Trump însuşi – o dinamică deja vizibilă online, pe măsură ce influencerii de dreapta îl vizează pe vicepreşedinte în legătură cu războiul din Iran.

Trump se bucură de drama în stilul emisiunilor de divertisment, iar consilierii săi au afirmat că acesta este reticent să cedeze lumina reflectoarelor succesorului său preferat. Preşedintele s-a distrat jucându-se cu Vance şi Rubio – precum şi cu presa – amplificând competiţia pentru binecuvântarea sa, la fel cum a făcut atunci când a decis asupra candidatului său la vicepreşedinţie, ales dintre aceiaşi doi bărbaţi în 2024.

Trump se distrează, de asemenea, cu ideea de a-şi lansa candidatura pentru un al treilea mandat prezidenţial, distribuind în mod regulat imagini cu „Trump 2028” pe reţelele sociale şi glumind despre această perspectivă la mitinguri, chiar dacă cei apropiaţi lui confirmă că nu vorbeşte serios.

Donald Trump alături JD Vance (stânga) și Marco Rubio. FOTO: Emily J. Higgins / Avalon / Profimedia

Rubio versus Vance. Cine este preferatul în partid?

Atât în timpul cursei pentru alegerea candidatului la vicepreşedinţie din 2024, cât şi în prezent, Rubio a beneficiat de sprijinul majorităţii donatorilor republicani din perioada anterioară lui Trump. Vance este mai aliniat cu coaliţia mai tânără MAGA care l-a readus pe Trump la putere în 2024, dar care riscă acum să se destrame. De asemenea, în timpul mandatului său de vicepreşedinte, el a dezvoltat relaţii cu susţinătorii partidului pentru a strânge fonduri pentru Partidul Republican.

„Vance a depus mult efort politic în ultimul an şi jumătate”, a declarat consilierul lui Trump, care are cunoştinţă de recentele sale comentarii adresate donatorilor.

Recent, Vance l-a impresionat pe Trump prin negocierea unui acord de încetare a focului cu Iranul în iunie, conducerea unui grup de lucru pentru combaterea fraudei în domeniul prestaţiilor sociale federale şi gestionarea cu succes a unei serii de interviuri în mass-media în cadrul turneului de promovare a cărţii sale, a spus consilierul. Chiar dacă acordul de încetare a focului a eşuat în iulie, consilierii lui Vance au considerat că rolul său în negocieri a reprezentat totuşi o victorie politică: acordul pe care l-a negociat a fost bine primit, în timp ce alegătorii dezaprobă în mare măsură modul în care Trump a gestionat războiul.

Rubio, în schimb, a ocupat mai multe funcţii-cheie în administraţie, dintre care niciuna nu se pretează la activitatea politică. Din punct de vedere juridic şi logistic, un secretar de stat – sau un consilier pentru securitate naţională, funcţie pe care o deţine tot Rubio – nu ar putea candida la preşedinţie în timpul mandatului.

Rubio se fereşte de orice discuţie despre 2028 şi şi-a redus recent prezenţa în mass-media pentru a evita să primească mai multe întrebări pe această temă, care ar stârni inevitabil şi mai multe speculaţii, a declarat o persoană apropiată lui. Totuşi, echipa lui Rubio a alimentat pentru scurt timp speculaţiile privind ambiţiile sale la începutul acestui an, când a difuzat un videoclip larg distribuit în care acesta ţinea un monolog în stil de campanie în timpul unei conferinţe de presă. În unele conversaţii interne, a spus sursa, Rubio a făcut aluzie la timpul care i-a mai rămas în funcţie, sugerând că intenţionează să-şi ducă mandatul până la capăt.

El nu are o campanie în aşteptare sau o structură politică gata de a fi organizată.

Consilierul lui Trump a afirmat că preşedintele ar dori în continuare să-l vadă pe Rubio pe un bilet comun cu Vance – iar Trump îl laudă în mod regulat pe Rubio -, dar că nu este clar dacă Rubio ar dori efectiv rolul de candidat la vicepreşedinţie alături de Vance. Un purtător de cuvânt al lui Rubio a refuzat să comenteze.