Succesul noilor medicamente pentru slăbit încântă un mare producător de ciocolată, care a descoperit un efect neașteptat

Vânzările de ciocolată cresc mai rapid în rândul utilizatorilor din Statele Unite ai medicamentelor pentru slăbit din clasa GLP-1 decât în restul populației, a declarat marți producătorul elvețian de ciocolată Lindt & Spruengli, citând date care contrazic așteptările potrivit cărora aceste medicamente ar reduce cererea de produse de cofetărie, relatează Reuters.

Compania susține că un studiu intern, bazat pe datele din februarie ale firmei de cercetare de piață Circana, a constatat că 15% dintre gospodăriile din SUA folosesc medicamente GLP-1 și că acestea au o pondere de 17,5% din vânzările de ciocolată. Printre medicamentele pentru slăbit din clasa GLP-1 se numără Ozempic și Mounjaro.

Lindt, companie recunoscută pentru iepurașii de Paște din ciocolată, a mai spus că vânzările de ciocolată premium din SUA au crescut în rândul utilizatorilor de GLP-1 cu aproape 17% în 2025, comparativ cu o creștere de 6,5% în rândul celor care nu folosesc GLP-1.

Analiștii de la banca germană Berenberg se așteptaseră ca introducerea medicamentelor pentru slăbit din clasa GLP-1 administrate oral să aibă un efect negativ asupra industriei alimentare, în special asupra segmentului produselor de cofetărie. Ei anticipau o scădere a volumelor de vânzări pentru Lindt de 0,9% în 2027.

Se preconizează că pastilele GLP-1 vor extinde utilizarea acestor medicamente la pacienți dincolo de actualii utilizatori ai variantelor injectabile, inclusiv mai mulți bărbați și pacienți mai tineri, deoarece se estimează că formele orale vor produce o pierdere în greutate mai puțin drastică decât cele injectabile.