Suceava este „sub asediul mafiei câinilor fără stăpân”, acuză primăria, care cere „intervenția instituțiilor statului”

Primăria Municipiului Suceava susține că orașul se confruntă cu o situație alarmantă privind abandonul „coordonat” al patrupezilor fără stăpân, acuzând că eforturile autorităților de a controla numărul cățeilor de pe străzi sunt sabotate, relatează presa locală.

Potrivit publicației Monitorul de Suceava, locuitorii din municipiu se tem de haitele de câini, care sunt văzute inclusiv lângă școli sau grădinițe, și au sesizat municipalitatea, care are propriul serviciu de ecarisaj.

În replică, viceprimarul municipiului Suceava Dan Cușnir a afirmat că Adăpostul de animale din oraș are în grijă peste 700 de câini, însă numărul patrupezilor fără stăpân este în creștere deoarece sunt abandonați pe raza localități de „mafioți”.

„Se încearcă sabotarea activității noastre printr-o acțiune extrem de bine coordonată după structuri mafiote prin care se abandonează pe raza municipiului Suceava câini de talie din ce în ce mai mare și din ce în ce mai agresivi, din afara orașului și chiar a județului. În primele 10 luni ale anului 2025 au intrat în adăpostul Suceava 660 de câini, dintre care 266 au fost abandonați la adăpost și 394 au fost capturați de pe străzile orașului. Cifrele lunii octombrie sunt extrem de alarmante: în doar 24 de zile avem 92 de căței nou intrați în adăpostul public, dintre care 76 capturați de pe străzile orașului – record negativ absolut în România”, a declarat Cușnir.

Social-democratul susține că orașul „este evident sub asediul mafiei câinilor fără stăpân”, cerând sprijinul instituțiilor statului „sub coordonarea Prefecturii Suceava: Inspectoratul Județean de Poliție, Poliția Animalelor, Direcția Finanțelor Publice Suceava, Direcția Sanitar Veterinară” pentru a rezolva problema.

Viceprimarul solicită în pricipal verificarea situației câinilor fără stăpân și gestionarea acestora din localitățile din județul Suceava, dar și din județele învecinate.

Cușnir afirmă că în municipiul Suceava se abandonează „haite întregi de câini de talie din ce în ce mai mare” și că „oricând se poate întâmpla o nenorocire”.

Primăria și-a înființat propriul serviciu de capturare a câinilor fără stăpân, după ce municipalitatea a renunțat în octombrie anul trecut la contractul cu o firmă specializată.