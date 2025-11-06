17 sud-africani ademenți să lupte alături de „mercenari” în Ucraina au sunat de urgență pentru a fi salvați din Donbas

Guvernul de la Pretoria a anunțat joi că a primit apeluri de urgență de la 17 sud-africani care s-au alăturat forțelor mercenare în conflictul dintre Rusia și Ucraina, informează Reuters.

Bărbații au vârste cuprinse între 20 și 39 de ani și sunt blocați în regiunea Donbas din Ucraina.

„Președintele Cyril Ramaphosa a ordonat o anchetă privind circumstanțele care au dus la recrutarea acestor tineri în aceste activități aparent mercenare”, a anunțat guvernul sud-african într-un comunicat.

Însă nu a precizat de partea cărei tabere a conflictului luptă sud-africanii.

Mercenariatul, ilegal în Africa de Sud

A lucra ca mercenar sau a lupta în numele unui alt guvern este ilegal în Africa de Sud, cu excepția cazului în care guvernul autorizează acest lucru, scrie BBC.

Potrivit guvernului, bărbații au fost ademeniți să se alăture forțelor mercenare sub pretextul unor contracte bănoase.

Purtătorul de cuvânt Vincent Magwenya a adăugat că guvernul sud-african lucrează prin „canale diplomatice” pentru a asigura întoarcerea lor în țară în siguranță.

„Președintele Ramaphosa și guvernul sud-african condamnă ferm exploatarea tinerilor vulnerabili de către persoane care lucrează cu entități militare străine”, a adăugat el.

Șomaj crescut în Africa de Sud

Africa de Sud are o rată a șomajului de peste 30% și este chiar mai mare în rândul tinerilor, ceea ce îi face vulnerabili la recrutare, spun analiștii.

Potrivit BBC, există indicii care sugerează că Kremlinul lucrează la extinderea sferei sale de influență în Africa.

Africa Corps, un grup de mercenari ruși controlat de Ministerul rus al Apărării, a înlocuit grupul militar rival Wagner în Africa de Vest, după ce liderul său, Evgheni Prigojin, a fost ucis într-un accident de avion, în 2023.

Femei tinere, recrutate pentru a lucra într-o fabrică de drone din Rusia

În august, guvernul sud-african a emis un avertisment pentru tinerele femei să nu se lase influențate de oportunitățile de angajare pe rețelele de socializare care promovează locuri de muncă în străinătate, în special în Rusia.

O anchetă BBC publicată miercuri a arătat că mai multe tinere au fost duse în Zona Economică Specială Alabuga din Republica Tatarstan, Rusia, pentru a lucra într-o fabrică de drone.

Potrivit estimărilor, peste 1.000 de femei au fost recrutate din Africa și Asia de Sud pentru a lucra în fabricile de arme din Alabuga.

În septembrie, poliția kenyană a declarat că a salvat peste 20 de persoane dintr-o rețea suspectată de trafic de persoane, care le-a ademenit cu oferte de muncă în Rusia, dar intenționa să le trimită să lupte în Ucraina.

Ucraina a declarat anterior că are cetățeni din diferite țări, Somalia, Sierra Leone, Togo, Cuba și Sri Lanka, în lagăre de prizonieri de război.