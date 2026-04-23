Suedia are în vedere raționalizarea carburanților din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz

Suedia ar putea fi obligată să raționalizeze carburanții în lunile următoare, dacă situația din Orientul Mijlociu va continua să aibă un impact semnificativ asupra economiei țării, a anunțat joi guvernul de la Stockholm, relatează AFP și Agerpres.

„Pentru moment, nu luăm în considerare introducerea raționalizării. Dar suntem pregătiți pentru această posibilitate și, dacă va deveni necesară, o vom anunța cu mult timp înainte”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson într-o conferință de presă.

Acesta a adăugat că impactul închiderii Strâmtorii Ormuz asupra economiei suedeze s-a agravat, trecând de la „un impact limitat la unul semnificativ”.

Conflictul dintre Iran și Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz, un punct prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii, a dus la creșterea prețurilor petrolului și a afectat economiile din întreaga lume.

Premierul suedez a subliniat că țara se confruntă cu o criză energetică gravă

Pentru Suedia, situația provoacă un risc de creștere a inflației și încetinire a creșterii economice, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson.

„Aceasta este cea mai gravă criză energetică dintr-o perioadă foarte lungă de timp”, a declarat, la rândul ei, ministra finanțelor Elisabeth Svantesson.

Guvernul de la Stockholm a luat deja măsuri pentru a atenua impactul economic al conflictului asupra gospodăriilor, inclusiv reduceri semnificative ale taxelor la benzină și motorină.

Ministra finanțelor nu a prezentat joi noi măsuri dar a spus că, dacă războiul se prelungește, „ar putea fi luată în considerare raționalizarea combustibilului, dar am începe prin a emite o recomandare de conservare a combustibilului” și de prioritizare a transportului public.

Elisabeth Svantesson a afirmat de asemenea că Suedia ar putea fi nevoită să își crească producția de energie, ea dând drept exemple energia fotovoltaică, eoliană, hidroelectrică și nucleară.

Guvernul de la Stockholm va da publicității un nou set de previziuni economice actualizate în data de 1 mai.