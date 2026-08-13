Suedia reduce la 14 ani vârsta răspunderii penale. „Un pas în direcția corectă”

Parlamentul suedez a votat joi pentru reducerea vârstei de răspundere penală la 14 ani, de la 15, într-o sesiune extraordinară, potrivit AFP, Anadolu și Euronews.com.

Propunerea a fost adoptată cu 281 de voturi pentru și 66 împotrivă, iar măsura va intra în vigoare la data de 10 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile generale.

În baza măsurii vor putea fi acordate pedepse cu închisoarea pentru copiii cu vârsta de 14 ani care sunt găsiți vinovați de infracțiuni grave, precum crima, violul în formă agravată și infracțiuni legate de arme în formă agravată.

Guvernul suedez a făcut din combaterea infracționalității o temă centrală a platformei sale politice după ce a preluat puterea în 2022.

Cabinetul minoritar conservator condus de Ulf Kristersson, care se menține la putere cu susținerea Democraților, propusese reducerea vârstei la 13 ani, dar cele mai multe dintre grupurile consultate, inclusiv poliția și serviciul penitenciar, s-au opus. Guvernul și Democrații au retras propunerea când au constatat că nu există suficientă susținere parlamentară.

Liderul Democraților, Jimmie Akesson, a salutat votul dat astăzi de parlament, pe care l-a descris drept „un pas în direcția corectă”.

Alte măsuri votate de parlamentul suedez

Tot astăzi au fost adoptate condiții mai stricte pentru imigrația familială. Astfel, o persoană din Suedia va trebui să dețină permis de ședere de cel puțin doi ani de zile pentru ca o rudă a sa să poată obține un permis în baza legăturilor de familie.

În plus, au fost eliminate reduceri de pedeapsă în cazul persoanelor condamnate pentru infracțiuni multiple.

Parlamentul a votat, de asemenea, pentru a tăia reducerile de pedeapsă în cazul tinerilor – astfel, cei cu vârste mai mici de 18 ani vor putea primi până la 18 ani de închisoare dacă sunt vinovați de infracțiuni pentru care sunt prevăzute astfel de pedepse.