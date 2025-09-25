Sumele propuse de Ministerul Educației pentru elevii cu media 10 la bacalaureat și evaluarea națională

Ministerul Educației a anunțat că a lansat, joi, în consultare publică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2025.

Potrivit comunicatului transmis de minister, proiectul prevede acordarea sumei de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională 2025, respectiv a sumei de 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în sesiunea de vară a examenului de bacalaureat.

„Sumele propuse sunt în aceleași cuantumuri ca în anul precedent, iar lista nominală a beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate, ulterior, prin ordin de ministru”, a precizat ministerul.

Câți elevi au obținut media 10

Ministerul Educației a menționat că în sesiunile de vară din acest an 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat (32 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială și 9 la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), în timp ce 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la evaluarea națională.

„Am reușit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor și burselor în acest an și să ne stabilizăm pentru dezvoltare și reforme în anii care vin. Pe lângă acest obiectiv, în cadrul căruia păstrarea componentei sociale a fost determinantă (burse sociale și sprijin pentru categorii de elevi în diverse situații de risc), am încercat să securizăm și partea de recompensare a excelenței”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, citat în comunicatul ministerului.