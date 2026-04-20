Summit de amploare la Iași, organizat de Fundația IULIUS: 55 de primari, arhitecți, urbaniști și membri ai societății civile vor urca pe scena TILIA – Today’s Ideas and Leadership in Action

Pe 23 și 24 aprilie 2026, Palatul Culturii din Iași găzduiește un eveniment național cu o miză strategică: cum putem transforma orașele din România. TILIA – Summitul Orașelor din România este organizat de Fundația IULIUS, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Această primă ediție a evenimentului reunește aproximativ 400 de participanți, printre care: primari, arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, ai mediului de business, academic și ai societății civile.

La scena principală, „the star speaker” va fi Charles Montgomery, autorul cărții „Orașul Fericit” și unul dintre cei 100 cei mai influenți urbaniști din lume, potrivit revistei Politizen. Prezentarea sa va porni de la realitatea orașelor din România și va arăta cum se pot implementa principiile fericirii urbane în peisajul autohton. Un nume cu rezonanță majoră în arhitectura mondială care va fi prezent la eveniment este Foster + Partners, reprezentanții celebrului birou susținând un masterclass despre principiile designului urban sustenabil, dar și prezentarea proiectelor lor din România, remodelarea ansamblului Palas Iași li viziunea de regenerare urbană de 38 de hectare foste industriale din Constanța, pe care le dezvoltă compania IULIUS. Un alt punct central este și expoziția FutureProof, accesibilă până pe 3 mai, care aduce pentru prima dată în România viziunea Foster + Partners sub forma a 30 de machete realizate de aceștia în ultimii 50 de ani, ale unor proiecte globale emblematice: Apple Park, Great Court din British Museum și Reichstag-ul berlinez.

În total, pe scena TILIA vor urca 55 de specialiști, de la reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, BERD, International Finance Corporation, parte a Băncii Mondiale, primari din șase orașe, dar și experți internaționali în soluții de trafic, parteneriate public-private și regenerare urbană. Agenda completă poate fi consultată pe site-ul evenimentului.

Showcase Stage – scena exemplelor de bune practici din urbanism, cultură, arhitectură

La TILIA – Summitul Orașelor din România, nu toate răspunsurile vor fi dezbătute la scena principală. O parte dintre cele mai concrete și mai aplicabile idei despre cum se transformă un oraș vor fi prezentate pe Showcase Stage: zona dedicată studiilor de caz și bunelor practici din urbanism, cultură și arhitectură. Aici, vor fi prezentate modele funcționale, cu rezultate cuantificabile, care au reunit comunități și care au adus un plus în orașe. ONG-uri, organizatori de evenimente culturale și specialiști din domenii variate vor urca pe această scenă, în cele două zile de summit, pentru a arăta, concret, cum au contribuit la bunăstarea orașelor: prin mobilizarea comunităților, prin transformarea unui teren abandonat într-o arie protejată sau printr-un festival de nișă ori unul care provoacă creativitatea.

Una dintre sesiunile de pe Showcase Stage va pleca de la o temă actuală și de interes: neutralitatea climatică a Iașului până în 2035, un obiectiv asumat prin coaliția NetZero City Iași. La TILIA, se vor pune pe tapet soluții concrete pentru atingerea acestui țel: ce presupune un coridor verde-albastru al râului Bahlui, cum arată Masterplanul Metropolitan și cine ar trebui să colaboreze pentru atingerea obiectivului. Printre vorbitori se numără reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din Iași, membri ai societății civile și cadre didactice din cadrul Facultății de Geografie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de doi invitați internaționali: Gaia Terlicher de la Universitatea din Pavia și Eugenio Rodriguez de la Universitatea din Coimbra.

Tema orașului construit pentru oameni va fi reflectată prin prezentările și studiile de caz ale arhitecților din Iași și Cluj, în timp ce momentul central al secțiunii va fi o sesiune în care echipa Foster + Partners va dialoga direct cu studenții, arhitecții, urbaniștii, dar și pasionații din domenii conexe. Este o oportunitate unică, astfel de momente fiind rare chiar și în cadrul evenimentelor de profil.

Puterea orașelor creative și verzi

O altă sesiune aduce în prim-plan unele dintre cele mai vizibile proiecte culturale din România: Romanian Creative Week, FILIT, Romanian Mental Health Film Festival și Rocanotherworld. Sub titlul „Puterea orașelor creative și sănătoase”, cei care au pus bazele acestor inițiative vor prezenta perspective diferite asupra aceleiași întrebări: cum contribuie creativitatea, în toate formele ei, la dezvoltarea unui oraș?

Două studii de caz despre natură urbană completează programul Showcase Stage. Prima este cea a Parcului Natural Văcărești din București, o fostă deltă uitată, un teren viran aflat în inima Capitalei, transformat în timp într-o oază de biodiversitate urbană: păsări, reptile, plante acvatice, o natură revenită acolo unde nimeni nu mai conta pe ea. Dan Bărbulescu, Directorul Asociației Parcul Natural București, va prezenta traseul acestei transformări. Al doilea studiu de caz vine de pe malurile Dâmboviței. Tamina Lolev, fondatoarea inițiativei „Dâmbovița, apă dulce”, va vorbi despre cum un râu a reunit o comunitate și a dus la crearea unei platforme de implicare multistakeholder, platformă care a reunit experți din diferite domenii și medii pentru a rezolva problemele unei comunități.

Aceeași secțiune va aborda alinierea Iașului spre un oraș neutru climatic, printr-o prezentare a Coaliției Net Zero Orașe Iași, dar și designul verde ca identitate urbană, prin vocea Asociației Peisagiștilor din România.

Prin organizarea summitului, grupul IULIUS, companie cu experiență de peste 25 de ani în real estate și cu unele dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din țară, își propune să creeze o platformă de dialog între administrație, experți și mediul privat, cu scopul de a contribui la conturarea unor orașe mai sustenabile, mai bine conectate la nevoile comunităților și mai pregătite pentru provocările viitorului.

