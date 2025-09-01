Summit despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și „refuzul persistent al Rusiei de a face pace”. Anunțul lui Macron

Franța va găzdui joi o reuniune virtuală la care vor participa în jur de 30 de țări și unde vor fi discutate eforturile făcute pentru a asigura Ucrainei sprijin de securitate odată ce va exista un acord de pace cu Rusia, transmite Reuters.

„În urma întâlnirii dintre europeni și americani care a avut loc la Washington pe 18 august, șefii de stat și de guvern vor discuta despre lucrările desfășurate în ultimele săptămâni privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și vor evalua consecințele refuzului persistent al Rusiei de a face pace”, au declarat reprezentanții președintelui francez Emmanuel Macron într-un comunicat transmis luni.

Așa-numita „Coaliție de Voință”, pe care Franța și Marea Britanie au format-o în februarie, poartă discuții de luni de zile, la diferite niveluri, în încercarea de a defini planurile privind contribuția militară destinată Ucrainei cu scopul de a descuraja Rusia de la eventuale atacuri după ce va exista un armistițiu final.

Detalii despre summitul de joi

Potrivit diplomaților, întâlnirea de joi a fost convocată pentru a fi evaluate planuri creionate recent de șefii armatelor, dar și pentru a-i sublinia președintelui american Donald Trump că după întâlnirea pe care a avut-o în Alaska în august cu omologul său rus, Vladimir Putin, nu au existat progrese pentru organizarea unui summit între liderul de la Moscova și cel de la Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intenționează să călătorească joi la Paris chiar dacă majoritatea participanților vor lua parte la eveniment în sistem virtual. Este neclar dacă va lua parte și SUA, însă diplomații au spus că Washingtonul va fi, cel puțin, informat ulterior despre cele discutate.

Deși Coaliția de Voință este alcătuită preponderent din statele Uniunii Europene, din ea fac parte și Turcia, Canada și Australia.

În august, Trump a părut că deschide în premieră ușa pentru o posibilă implicare militară americană în Ucraina postbelică, inclusiv prin acordarea de sprijin aerian, atât timp cât Europa își intensifică planificarea.

Vineri, președintele Franței a spus despre contribuțiile Coaliției de Voință că se vor concentra pe consolidarea armatei ucrainene.

De asemenea, va fi luată în considerare crearea unei „forțe de reasigurare”. Un alt element se referă la forțe de sprijin poziționate în țări vecine cu Ucraina.