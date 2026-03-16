Summitul Donald Trump – Xi Jinping, afectat de războiul din Orientul Mijlociu. Anunțul Casei Albe

Întâlnirea dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping nu este în pericol, dar poate suferi o amânare întrucât președintele american rămâne concentrat pe conflictul cu Iran, a anunțat luni Casa Albă, potrivit Reuters.

Potrivit programului inițial, Trump urmează să se deplaseze în China în perioada 31 martie – 2 aprilie pentru o întâlnire foarte așteptată între liderii celor două cele mai mari economii ale lumii.

„Nu cred că întâlnirea este în pericol, dar este foarte posibil ca aceasta să fie amânată”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt în cadrul emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News.

Trump a declarat duminică pentru Financial Times că ar putea amâna întâlnirea dacă China nu va contribui la deblocarea Strâmtorii Ormuz. Ministerul chinez de Externe nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Alba a spus că, în cazul în care călătoria va fi amânată, Casa Albă va anunța în curând noile date.

„Responsabilitatea supremă a președintelui în acest moment, în calitate de comandant suprem, este de a asigura succesul continuu al Operațiunii Epic Fury, așa cum o face 24 de ore din 24, 7 zile din 7, aici la Casa Albă și aici, acasă. Așadar, așteptăm cu nerăbdare să anunțăm aceste date foarte curând”, a spus Leavitt.

Solicitările lui Trump pentru China

Sâmbătă, președintele american a făcut apel la China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie să se alăture unui „efort de echipă” pentru a deschide stâmtoarea prin care trece o cincime din petrolul mondial.

„Este normal ca oamenii care beneficiază de mărfurile care trec prin strâmtoare să se asigure că nimic rău nu se întâmplă acolo”, a spus Trump, argumentând că Europa și China depind în mare măsură de petrolul din Golf, spre deosebire de SUA.

Iranul a închis practic strâmtoarea după ce SUA și Israelul au lansat războiul în urmă cu mai bine de două săptămâni, stârnind temeri privind un nou șoc al prețului petrolului pentru economia globală.

Eforturile SUA de a deschide calea navigabilă au eșuat în mare parte. Prețurile internaționale ale petrolului au atins 106 dolari pe baril duminică seara, în creștere cu aproximativ 45% de la începutul războiului.