FOTOGALERIE Summitul Trump-Putin în imagini

Putin a făcut vineri prima sa călătorie în Statele Unite în ultimii zece ani, unde s-a întâlnit cu Trump în Alaska pentru primele sale discuții față în față despre războiul din Ucraina și pentru a explora modalitățile de a-l pune capăt. Întâlnirea nu a avut însă niciun rezultat concret.

Președintele american Donald Trump a sosit în Anchorage, Alaska, după ce s-a îmbarcat în Air Force One pentru un zbor de șapte ore de la Washington. Putin a sosit la întâlnirea sa cu Trump, după ce a zburat timp de aproximativ nouă ore în avionul prezidențial rus din capitala Moscova.

Iată o serie de fotografii de la întâlnirea lor:



Imagine din timpul discuțiilor Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cei doi se îndreaptă spre sala conferinței de presă. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Imagine de la conferința comună, Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vladimir Putin și Dmitry Peskov, secretarul său de presă. Credit line: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Donald Trump, la plecarea din Alaska. Credit line: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Cei doi președinți își strâng mâinile (Donald Trump, in dreapte iar Putin în stânga) Credit line: Jae C. Hong / AP / Profimedia

La sosirea în Anchorage, Alaska. Credit line: White House / Zuma Press / Profimedia

Vladimir Putin în timpul conferinței de presă Credit line: Jae C. Hong / AP / Profimedia

Vladimir Putin și Donald Trump în timpul conferinței de presă Credit line: Jae C. Hong / AP / Profimedia

Vladimir Putin și Donald Trump în timpul conferinței de presă Credit line: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Vladimir Putin și Donald Trump la finalul conferinței de presă, Credit line: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Vladimir Putin în timpul conferinței de presă, Credit line: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Sergei Lavrov , ministrul rus de externe (stânga) și Marco Rubio, secretar de stat al SUA (dreapta) Credit line: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Demonstranți în favoarea Ucrainei Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vladimir Putin, depune un buchet de flori la mormintele piloților ruși morți în al doilea război mondial ( Fort Richardson National Cemetery, Joint Base Elmendorf-Richardson), Credit line: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Vladimir Putin, la plecarea din Alaska Credit line: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia