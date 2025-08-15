LIVE Start al negocierilor cu potențial istoric Trump-Putin în Alaska / Trump l-a aplaudat pe liderul de la Kremlin înainte de a-i strânge mâna / Schimbare de ultim moment în formatul summitului – VIDEO

Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina. Kremlinul a semnalat că urmează discuții maraton, dar puțină lume se așteaptă ca negocierile să aibă drept rezultat un armistițiu imediat, așa cum își dorește președintele SUA. Totul pare să depindă de planurile și strategia lui Putin, scriu Reuters, New York Times și CNN.

HotNews transmite LIVE cele mai importante informații despre întâlnirea Trump – Putin:

22:49

„Foarte neobișnuit”

Și New York Times are o observație pe tema plimbării celor doi președinți cu limuzina lui Trump.

„Este foarte neobișnuit să vezi liderii a două superputeri — și, în acest caz, adversari — călătorind în aceeași limuzină”, scrie cotidianul american, care observă că cei doi discutau deja, fără interpreți, în condițiile în care Putin vorbește binișor engleza.

22:38

TASS susține că președinții au discutat „1 la 1” în mașină

Preluată de presa rusă, agenția de presă oficială a Federației Ruse, TASS susține că discuțiile au început deja între Donald Trump și Vladimir Putin în mașina oficială cu care au plecat de la aeroport.

Este vorba despre limuzina oficială a președintelui SUA, supranumită „Bestia”.

Întâlnirea a început, din această perspectivă, surprinzător, pentru că de regulă, la acest nivel, fiecare președinte merge la locul oficial al întâlnirii, cu propria mașină.

22:20

Start oficial al discuțiilor

Donald Trump și Vladimir Putin au început prima rundă de discuții.

Cei doi lideri nu au făcut nicio declarație în prealabil și nu au răspuns la întrebări.

22:33

SUA pregătesc sancțiuni, dacă summitul nu are rezultate

În vreme ce Trump discută, administrația sa pregătește sancțiunile. Cel puțin asta dezvăluie Bloomberg.

SUA iau în considerare sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, ca parte a unei serii de opțiuni menite să-l determine pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu cu Ucraina, a relatat vineri Bloomberg News, citând surse familiarizate cu această chestiune, potrivit Reuters.

22:11

Aplauze pentru Putin

Cei doi lideri au coborât din avioane și s-au întâlnit pe covorul roșu. Un lucru pe care Trump pare să-l fi apreciat, deoarece l-a aplaudat pe omologul său rus.

Au urmat o poză și câteva întrebări de la reporteri, la care cei doi nu au răspuns.

BREAKING: President Trump and Russian President Vladimir Putin shake hands in Anchorage, Alaska ahead of high-stakes talks. pic.twitter.com/pwnaftuxk8 — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

22:06

Președintele rus Vladimir Putin a sosit la rândul său în Alaska pentru summitul cu Donald Trump, a informat vineri agenția de știri rusă Interfax.

„Nu sunt aici pentru a negocia pentru Ucraina”

Donald Trump a ajuns vineri în Alaska pentru summitul cu Vladimir Putin declarând că dorește să vadă „azi” un armistițiu în războiul din Ucraina.

Observatorii spun că există puține șanse să îl obțină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații săi europeni se tem de fapt că Trump ar putea trăda Ucraina, acceptând înghețarea conflictului și recunoașterea controlului Rusiei asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei.

Trump a încercat să calmeze aceste îngrijorări, afirmând în mod repetat în ultimele zile că va lăsa Ucraina să decidă asupra eventualelor schimburi teritoriale.

„Nu sunt aici pentru a negocia pentru Ucraina, sunt aici pentru a-i aduce la masa negocierilor”, a spus el.

Întrebat ce ar face ca întâlnirea să fie un succes, el a subliniat: „Vreau să văd un armistițiu rapid. Nu voi fi mulțumit dacă nu va fi astăzi. Vreau ca uciderile să înceteze”.

Trump ar urma să-l întâmpine pe Putin. Apoi, cei doi lideri urmează să se întâlnească la o bază aeriană din cel mai mare oraș din Alaska, pentru prima lor discuție față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Schimbare de format

Ar fi trebuit să fie o discuție între patru ochi (doar cu traducătorii), dar formatul s-a schimbat.

Trump va fi însoțit la întâlnirea cu Putin de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul special al lui Trump în Rusia, Steve Witkoff, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

La întâlnirea bilaterală ulterioară, mai amplă, vor participa și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și șefa de cabinet, Susie Wiles, a spus Leavitt.

Trump speră că un armistițiu în războiul care durează de trei ani și jumătate va aduce pacea în regiune și îi va consolida reputația de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie pe care o poate prezenta ca dovadă că ani de încercări occidentale de a izola Rusia s-au destrămat și că Moscova își recâștigă locul cuvenit la masa diplomatică internațională.

Emisarul special rus Kirill Dmitriev a descris atmosfera dinaintea summitului ca fiind „combativă” și a spus că cei doi lideri vor discuta nu numai despre Ucraina, ci și despre întreaga gamă de relații bilaterale, a relatat agenția de știri rusă RIA.

Trump, care a declarat odată că va pune capăt războiului Rusiei în Ucraina în 24 de ore, a recunoscut joi că aceasta s-a dovedit a fi o sarcină mai dificilă decât se aștepta.

El a spus că, dacă discuțiile de vineri vor decurge bine, organizarea rapidă a unui al doilea summit tripartit cu Zelenski ar fi chiar mai importantă decât întâlnirea sa cu Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că un summit tripartit ar fi posibil dacă discuțiile din Alaska vor da roade, a raportat agenția de știri Interfax.

Peskov a mai spus că discuțiile de vineri ar putea dura șase-șapte ore și că asistenții vor participa la ceea ce se preconiza a fi întâlniri individuale.

Zelenski a declarat că summitul ar trebui să deschidă calea către o „pace justă” și discuții tripartite care să îl includă și pe el, dar a adăugat că Rusia continuă să poarte război vineri.

„Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare. Ne bazăm pe America”, a scris Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Un tip deștept”

Trump a avut cuvinte frumoase despre Putin.

„Este un tip deștept, face asta de mult timp, dar și eu la fel. Ne înțelegem bine, există un nivel bun de respect reciproc”, a spus Trump despre Putin.

El a salutat, de asemenea, decizia lui Putin de a aduce oameni de afaceri în Alaska.

„Dar ei nu vor face afaceri până când nu vom rezolva războiul”, a spus el, repetând amenințarea cu consecințe „economice severe” pentru Rusia dacă summitul va avea un rezultat negativ.

O sursă familiarizată cu discuțiile de la Kremlin a declarat pentru Reuters că există semne că Moscova ar putea fi gata să ajungă la un compromis în privința Ucrainei, având în vedere că Putin înțelege vulnerabilitatea economică a Rusiei și costurile continuării războiului.

Reuters a relatat anterior că Putin ar putea fi dispus să înghețe conflictul de-a lungul liniilor frontului, cu condiția să existe un angajament juridic obligatoriu de a nu extinde NATO spre est și de a ridica unele sancțiuni occidentale.

NATO a declarat că viitorul Ucrainei se află în alianță.

Rusia, a cărei economie de război dă semne de criză, este vulnerabilă la noi sancțiuni din partea SUA, iar Trump a amenințat cu taxe vamale statele care cumpără petrol rusesc, în principal China și India.

„Pentru Putin, problemele economice sunt secundare în raport cu obiectivele, dar el înțelege vulnerabilitatea și costurile noastre”, a declarat sursa rusă.

Puncte comune

Sursa familiarizată cu discuțiile de la Kremlin a spus că că cele două părți au reușit să găsească un punct comun.

„Aparent, se va ajunge la un acord asupra unor condiții, deoarece Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în măsură să refuzăm (din cauza presiunii sancțiunilor)”, a declarat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Putin a declarat că este deschis la un armistițiu complet, dar că mai întâi trebuie rezolvate problemele legate de monitorizare a acestuia.

Un compromis ar putea fi o încetare a focului în războiul aerian.

Zelenski a exclus cedarea oficială a vreunui teritoriu către Moscova și solicită, de asemenea, o garanție de securitate susținută de Statele Unite.