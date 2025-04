„Sunt cel mai util într-o criză”. Cine este Mark Carney, omul care l-a înfruntat pe Trump pentru a câștiga alegerile din Canada

Liberalii premierului canadian interimar Mark Carney au câștigat alegerile de luni și vor forma guvernul, în urma unui scrutin influențat în mod decisiv de președintele american Donald Trump. Carney, fost șef al băncilor centrale din Canada și Anglia, s-a prezentat ca singurul politician capabil să negocieze cu Trump, pe fondul incertitudinilor economice, scrie Reuters.

Premierul canadian Mark Carney nu deținuse până de curând o funcție publică, ceea ce în vremuri normale i-ar fi subminat candidatura la alegerile legislative federale de luni.

Însă o carieră bancară de profil înalt a jucat în avantajul său, liderul liberal susținând că este singura persoană pregătită să negocieze cu Trump.

Campania sa a avut succes, liberalii câștigând al patrulea mandat consecutiv la guvernare, după ce în ianuarie erau în urma conservatorilor la 20 de puncte procentuale în sondajele de opinie.

Amenințările lui Donald Trump cu taxele vamale și cu anexarea au fost decisive. Carney a promis o abordare dură față de Washington cu privire la taxele vamale și a declarat că Canada va trebui să cheltuiască miliarde pentru a-și reduce dependența de SUA.

O campanie discretă, fără gafe

Vorbind pe un ton monoton, Carney a desfășurat o campanie discretă și s-a ferit de gafe majore.

„Spre deosebire de Pierre Poilievre, eu am mai gestionat bugete. Am mai gestionat economii. Am mai gestionat crize. Acesta este momentul pentru experiență, nu pentru experimente”, a declarat el săptămâna trecută.

Carney a fost ales lider al partidului în luna martie, înlocuindu-l pe fostul prim-ministru Justin Trudeau, care a demisionat pe fondul scăderii de popularitate după aproape un deceniu în funcție.

El a eliminat rapid o taxă nepopulară pe carbon pentru consumatori și măsuri fiscale privind câștigurile de capital, apoi a convocat alegeri, subliniind necesitatea de a-l înfrunta pe Trump.

Guvernator al băncilor centrale din Canada și Anglia

Carney s-a născut în Fort Smith, în îndepărtatele Teritorii de Nord-Vest. A urmat cursurile Universității Harvard, unde a jucat hochei pe gheață la nivel universitar ca portar.

El a petrecut 13 ani la banca americană de investiții Goldman Sachs înainte de a fi numit viceguvernator al Băncii Canadei în 2003.

A plecat în noiembrie 2004 pentru un post de conducere în cadrul Ministerului de Finanțe din Canada și a revenit pentru a deveni guvernator al băncii centrale în 2008, la vârsta de doar 42 de ani.

Carney a fost lăudat pentru modul în care a gestionat criza financiară, când a creat noi facilități de împrumut de urgență și a dat indicații neobișnuit de explicite privind menținerea ratelor la niveluri scăzute record pentru o anumită perioadă de timp.

Banca Angliei a fost suficient de impresionată pentru a-l recruta în 2013, el devenind astfel primul guvernator ne-britanic din istoria de trei secole a băncii centrale și prima persoană care a condus două bănci centrale din G7.

Cu toate acestea, Carney a avut un mandat dificil, fiind nevoit să facă față inflației zero și haosului politic al Brexit-ului.

Atunci când lira sterlină s-a prăbușit în orele care au urmat rezultatului referendumului Brexit din 2016, Carney a ținut un discurs televizat pentru a reasigura piețele că banca centrală va deschide robinetul de lichidități dacă va fi necesar.

„Mark are o capacitate rară de a combina mâna fermă a unui bancher central cu privirea spre viitor a unui reformator politic”, a declarat Ana Botin, președinta executivă a Santander pentru Reuters.

Ea a spus că Carney „a stabilizat nava” în Marea Britanie după Brexit.

„Sunt cel mai util într-o criză”

Dar Carney i-a înfuriat pe susținătorii Brexitului vorbind despre daunele economice care, potrivit lui, ar putea fi cauzate de ieșirea din Uniunea Europeană. Carney a spus că era de datoria sa să vorbească despre astfel de riscuri.

Din 2011 până în 2018, Carney a condus, de asemenea, Consiliul pentru Stabilitate Financiară, care coordonează reglementările financiare pentru economiile Grupului celor 20.

După ce a părăsit Banca Angliei în 2020, Carney a fost emisar al Organizației Națiunilor Unite pentru finanțe și schimbări climatice.

De asemenea, Carney a făcut parte din consiliul de administrație al Brookfield Asset Management și a fost președinte al consiliului de administrație al Bloomberg, dar a demisionat din funcția de trimis special al ONU și a părăsit toate posturile comerciale după ce și-a lansat candidatura pentru conducerea liberalilor.

„Dacă nu ar fi fost o criză, nu m-ați fi văzut. Eu sunt cel mai util într-o criză. Nu sunt atât de bun în timp de pace”, le-a spus Carney susținătorilor în februarie.

Un val de patriotism

Shachi Kurl, președinte al Institutului Angus Reid, o firmă de sondaje, a declarat pentru Reuters că victoria liberalilor a depins de trei factori.

„A fost factorul «oricine, dar nu conservator», a fost factorul tarifar Trump și apoi a fost plecarea lui Trudeau, care a permis multor alegători de centru-stânga și alegătorilor liberali tradiționali să revină în partid”, a spus Kurl, referindu-se la demisia fostului prim-ministru, a cărui popularitate scăzuse semnificativ.

Carney a promis o abordare dură față de Washington cu privire la taxele vamale și a declarat că Canada va trebui să cheltuiască miliarde pentru a-și reduce dependența de SUA.

Rămâne de văzut ce va reuși Carney să facă. Guvernele minoritare din Canada, scrie Reuters, durează rareori mai mult de 2 ani și jumătate.

Liderul conservator Pierre Poilievre și-a recunoscut înfrângerea și a asigurat că partidul său va cere socoteală guvernului.

Rezultatul a confirmat o revenire spectaculoasă a liberalilor, care în ianuarie aveau nu mai puțin de 20 de puncte procentuale în urma conservatorilor, înainte ca Trudeau să anunțe că demisionează și Trump să înceapă să amenințe cu taxele vamale și cu anexarea Canadei.

Evoluția sondajelor de opinie arată cum au revenit liberalii (cu roșu) înainte de alegeri. Sursa: sondaje de opinie/CBC.ca

„America vrea pământul nostru, resursele noastre, apa noastră, țara noastră”, a spus Carney. „Acestea nu sunt amenințări deșarte. Președintele Trump încearcă să ne distrugă, astfel încât America să ne poată deține. Asta nu se va întâmpla niciodată”, a spus el.

Amenințările lui Trump au stârnit un val de patriotism care a sporit sprijinul pentru Carney, un nou venit în politică care a condus anterior două bănci centrale din statele G7.

Trump a reapărut ca factor de campanie săptămâna trecută, declarând că ar putea crește o taxă vamală de 25% pentru mașinile fabricate în Canada, deoarece SUA nu le dorește. El a declarat anterior că ar putea folosi „forța economică” pentru a face din Canada al 51-lea stat.

Carney a subliniat că experiența sa în gestionarea problemelor economice îi oferă abilitățile de a negocia cu Trump, în timp ce Poilievre a exploatat preocupările legate de costul vieții, criminalitate și criza imobiliară.