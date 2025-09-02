„Sunt foarte dezamăgit de Putin”. Trump anunță „măsuri” pentru reducerea victimelor din Ucraina

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, participă la o reuniune multilaterală cu liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 18 august 2025. FOTO: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat, marți, că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, pentru eșecul de a ajunge la un acord de pace privind Ucraina după summitul lor din Alaska, potrivit AFP. El a adăugat, fără a oferi detalii, că administrația sa plănuiește să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul de morți în războiul Rusiei din Ucraina, notează Reuters.

„Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot să spun asta”, a afirmat Trump la emisiunea radio „Scott Jennings”, întrebat dacă s-a simțit trădat de reacția liderului rus. „Am avut o relație foarte bună, dar sunt foarte dezamăgit.”

Trump nu a precizat însă ce consecințe ar putea suporta Rusia, deși a stabilit recent un termen de două săptămâni pentru încheierea unui acord de pace, care urmează să expire la sfârșitul acestei săptămâni.

Trump spune că nu este îngrijorat de relațiile dintre China și Rusia

Liderul american a adăugat că nu este îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China, în condițiile în care Putin s-a întâlnit marți, la Beijing, cu președintele chinez Xi Jinping, înaintea unei parade militare de amploare.

„Nu sunt deloc îngrijorat, deloc”, a spus Trump.

„Avem cea mai puternică armată din lume, de departe, și nu ar îndrăzni niciodată să o folosească pe a lor împotriva noastră. Credeți-mă, ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată.”