Sunt fructele și legumele congelate sau la conservă mai puțin sănătoase decât cele proaspete? Explicațiile unui expert în nutriție

Fructele și legumele congelate sau la conservă sunt, în general, la fel de sănătoase ca cele proaspete, iar în unele cazuri își păstrează chiar mai bine valoarea nutritivă, arată Margaret Murray, expertă în nutriție și lector universitar la Swinburne University of Technology, într-o analiză publicată de The Conversation. Există însă și situații în care aceste produse sunt afectate de procesele de congelare sau conservare.

În contextul creșterii costului vieții, este costisitor să cumperi cantități mai mari de produse proaspete. Potrivit specialistei, variantele congelate și conservate sunt o alternativă accesibilă, fără compromisuri importante în ceea ce privește aportul de vitamine și minerale.

Fructele și legumele sunt surse importante de vitamine, minerale și fibre, care contribuie la menținerea stării generale de sănătate și reduc riscul unor afecțiuni precum bolile cardiovasculare sau anumite tipuri de cancer.

Ghidurile de alimentație sănătoasă recomandă adulților să consume zilnic cel puțin două porții de fructe și cinci porții de legume. În această categorie intră și variantele congelate sau conservate.

De ce merită luate în calcul variantele congelate și la conservă

În cele mai multe cazuri, fructele și legumele congelate sau conservate sunt mai ieftine decât cele proaspete. În plus, de multe ori sunt deja curățate și tăiate, ceea ce reduce timpul necesar pentru pregătirea mesei. Au și un termen de valabilitate mult mai lung, pot fi cumpărate pe tot parcursul anului și există un risc mai mic să se strice și să ajungă la gunoi.

„În general, fructele și legumele congelate sau conservate își păstrează aproape integral valoarea nutritivă, iar în unele cazuri chiar mai bine decât produsele proaspete”, explică Margaret Murray, în analiza sa.

De exemplu, majoritatea fructelor și legumelor congelate sau conservate au o valoare nutritivă comparabilă cu cea a produselor proaspete păstrate în frigider timp de o săptămână.

În cazul anumitor alimente, procesul de conservare poate chiar crește conținutul unor nutrienți. Caisele sunt un exemplu: variantele la conservă pot conține mai multă vitamina C decât cele proaspete, deoarece această vitamină este folosită pentru conservarea fructului.

Congelarea încetinește alterarea alimentelor prin temperaturi foarte scăzute. Metodele industriale moderne reușesc să păstreze atât culoarea și textura fructelor și legumelor, cât și cea mai mare parte a valorii lor nutritive.

Când sunt afectate produsele congelate sau conservate

Totuși, dacă în timpul congelării se formează cristale mari de gheață, structura alimentului poate fi afectată. Astfel, fructele și legumele își pot pierde o parte din nutrienți și pot deveni moi, mai ales dacă sunt decongelate și apoi recongelate.

Experta în nutriție menționează și riscul ca fructele și legumele congelate să fie contaminate cu bacteria Listeria monocytogenes, care poate provoca toxiinfecții alimentare. Prepararea termică înainte de consum reduce însă semnificativ acest risc.

În cazul conservelor, alimentele sunt sterilizate la temperaturi ridicate pentru a putea fi păstrate în siguranță luni sau chiar ani la temperatura camerei. Iar expunerea la temperaturi înalte poate duce la pierderea unor nutrienți, în special a vitaminelor solubile în apă, precum vitamina C.

Totuși, tehnologiile moderne de conservare permit procesarea alimentelor mai rapid și la temperaturi mai scăzute, reducând astfel pierderile de nutrienți.

Conservele pot avea un conținut ridicat de sare sau zahăr

Unele legume la conservă conțin cantități mari de sare, așa că este recomandat să alegi produse etichetate „fără sare adăugată” sau să verifici tabelul nutrițional și să optezi pentru variantele cu cel mai mic conținut de sodiu.

Scurgerea lichidului din conservă și clătirea legumelor înainte de consum poate reduce, de asemenea, cantitatea de sare ingerată.

În cazul fasolei în sos de roșii, sosul poate conține atât sare, cât și zahăr adăugat. Dacă o consumi frecvent, merită să alegi variante cu un conținut redus de sare.

Pentru fructele la conservă, este indicat să alegi produse conservate în suc propriu, nu în sirop. De asemenea, unele au mențiunea „fără zahăr adăugat”, o opțiune mai bună dacă vrei să reduci consumul de zahăr.

Fructele și legumele uscate

Comparativ cu variantele la conservă, fasolea uscată, năutul și lintea sunt, de regulă, și mai avantajoase din punct de vedere al prețului. În plus, au un termen lung de valabilitate și reprezintă surse excelente de fibre și proteine. Singurul dezavantaj este că necesită mai mult timp pentru preparare.

În funcție de produs, aceste leguminoase pot necesita înmuiere înainte de fierbere sau pot fi gătite direct. Dacă ai dubii, verifică instrucțiunile de pe ambalaj.

În schimb, fructele uscate nu sunt recomandate ca alternativă zilnică la fructele proaspete, congelate sau conservate, deoarece prin deshidratare zaharurile devin mult mai concentrate, susține cercetătoarea. Ele pot fi însă consumate ocazional, ca gustare.

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