Sunt influențați românii de serialul „The White Lotus” să meargă în Thailanda? Mai degrabă de „Insula Iubirii” – spun agenții de turism

Al treilea sezon al cunoscutei serii de pe Max, „The White Lotus”, care este filmat în Thailanda, a generat o creștere uriașă a cererilor de cazare și pachete turistice, în destinația asiatică de vacanță. Au fost și românii „loviți” de acest fenomen? Oamenii din turism, cu care HotNews a stat de vorbă, spun că „nu există un trend în România pentru călătorii care au legătură cu filmele”. Și totuși la ce ar putea să se aștepte românii care vor să meargă în acest an în Thailanda în vacanță?

Serialul „The White Lotus” a fost lansat în iulie 2021. Comedia neagră creată de Mike White a ajuns în inimile fanilor nu doar pentru intriga captivantă, ci și datorită locațiilor alese. Primele două sezoane, filmate în resorturi de lux Four Seasons, atât în Hawaii, cât și în Sicilia, au dus la un aport incredibil de turiști în acele zone. Spre exemplu, primul sezon a determinat o creștere cu 386% a verificărilor de disponibilitate la Four Seasons Maui din Wailea, iar la finalul sezonului anterior, după difuzarea episoadelor filmate la Four Seasons San Domenico Palace din Taormina, căutările online pentru destinațiile din Italia au crescut cu peste 50%.

Același fenomen este așteptat acum în Thailanda, unde filmările pentru sezonul trei au avut loc la Four Seasons Resort Koh Samui și Anantara Mai Khao Villas Phuket, operate de Minor Hotels.

Rezervările hoteliere în Koh Samui au crescut cu 44%. La fel și prețurile

Thailanda a fost mereu o destinație potrivită pentru doritorii de peisaje spectaculoase și plaje cu ape azurii. În 2024, Autoritatea pentru Turism a Thailandei a anunțat că peste 35 de milioane de turiști au ajuns în țara asiatică, fapt care a generat venituri de aproape 50 de miliarde de euro. Pentru 2025, țara își propune să atragă între 36 și 39 de milioane de vizitatori și să genereze venituri de peste 100 de miliarde de euro, în timp ce-și consolidează poziția ca destinație turistică de top la nivel global.

Mare parte din acest flux este generat și de faptul că în vara lui 2024, guvernul thailandez a ridicat vizele pentru 93 de țări (inclusiv România), iar vizitatorii pot petrecere aici până la 60 de zile.

Al treilea sezon din „White Lotus” a contribuit semnificativ la hype-ul creat, în special pe insula Koh Samui. Noile episoade au determinat o creștere cu 88% a căutărilor online pentru Koh Samui și o creștere de 44% a rezervărilor hoteliere pe a doua cea mai mare insulă a Thailandei.

Presa locală scrie că în 2024 Koh Samui a avut un grad de ocupare de 75%, lucru care s-a schimbat complet în 2025. În primele două săptămâni de la lansarea noului sezon din „White Lotus”, tarifele au crescut cu 40%, cu prețuri care pot depășit 250 de euro pe noapte.

Oamenii din industrie au comparat trend-ul cu valul de turiști chinezi din 2013 în Chiang Mai, după lansarea filmului „Lost in Thailand” în decembrie 2012, filmat în acea regiune. Însă, adaugă aceștia, piețele turistice din Chiang Mai și Koh Samui au caracteristici distincte. În timp ce Chiang Mai poate gestiona un număr mare de turiști, capacitatea Koh Samui este limitată de disponibilitatea zborurilor și de aeroportul său, operat de Bangkok Airways, ceea ce face ca destinația să fie orientată în principal către piața de lux.

Mai mult, așa cum atrag atenția cei de la National Geographic, deși Koh Samui arată spectaculos în serial, în realitate infrastructura insulei este deja suprasolicitată de turism, potrivit Institutului de Mediu din Thailanda, o organizație non-profit axată pe dezvoltare durabilă. În prezent, pe insulă există 200.000 de tone de deșeuri, majoritatea provenind din plastic de unică folosință. Deși guvernul transportă zilnic 60 de tone de deșeuri în afara insulei, acest efort nu poate ține pasul cu cele 180-200 de tone generate zilnic.

În acest condiții, am fost curioși să aflăm dacă influența serialului s-a făcut simțită și în rândul românilor.

„Este o insulă destul de scumpă, plus că au foarte multe probleme cu apa potabilă”

Eduard Șerbănoiu, cunoscut drept „Thailandezul”, este un tânăr care timp de peste 15 ani a fost specialist în marketing, și care, în ultimii patru ani, se ocupă cu organizarea de vacanțe de două săptămâni în Thailanda (Bangkok, Chiang Mai și Phuket).

Eduard Șerbănoiu recunoaște că mai mulți români i-au spus că abia așteaptă să viziteze țara alături de el, după ce au văzut serialul. Cu toate astea, antreprenorul spune că nu a remarcat neapărat o creștere mare a numărului celor care vor o vacanță exact pe Koh Samui, insula din „The White Lotus”.

„Am fost și eu pe insulă și chiar m-am gândit să organizez o Thailanda 2.0 aici, pentru cei care vor experiențe diferite, dar am renunțat să o privesc drept opțiune. Este o insulă destul de comercială și scumpă, plus că au foarte multe probleme cu apa potabilă”, zice el. Thailandezul vrea să ofere oamenilor experiențe autentice, care includ multe interacțiuni cu localnicii.

Antreprenorul zice că Thailanda oferă turiștilor variante pentru toate buzunarele, mai ales dacă știi să te orientezi în zonă și ești atent la ce alegi. Chiar și în Koh Samui sau Phuket, locuri mainstream, poți găsi variante prietenoase cu portofelul. Pentru cei care vor să evite aglomerația, el aduce în discuție locuri precum Koh Chang sau Pattaya, pe care le are în vedere și pentru o excursie de grup viitoare. Eduard recomandă doritorilor să facă o documentare riguroasă înainte de a ajunge în Thailanda, mai ales pe cont propriu.

Eduard îi sfătuiește pe oameni să aleagă foarte bine agenția cu care vor să-și facă un concediu aici și să ia în calcul tot ceea ce implică o astfel de experiență.

„Nu există un trend în România pentru călătorii care au legătură cu filme”

Răzvan Pascu, antreprenor în turism, a remarcat că proprietățile Four Seasons Hotels and Resorts din Thailanda au înregistrat o creștere semnificativă, iar rezervările din ianuarie au crescut cu 68% față de anul trecut, ca urmare a seriei The White Lotus.

„Unele mărci de hoteluri de top, cum ar fi Mandarin Oriental și Marriott International, înregistrează o creștere de peste 1.000 la sută a vânzărilor, cu tarife medii zilnice apropiate de 2.000 de dolari.

Turiștii cheltuiesc pentru o excursie de lux de 8 până la 10 zile – pentru o familie de patru persoane – în medie de 50.000 de dolari în sezonul de vârf și între 30.000 și 40.000 de dolari pentru proprietăți de 4 stele/nivel de intrare/5 stele. Printre hotelurile de top pe care turiștii le rezervă în Thailanda se numără The Siam Hotel, Capella Bangkok, The Peninsula Bangkok, Four Seasons, Banyan Tree, Six Senses Koh Samui și Rosewood Phuket, cu prețuri de peste 1.000 USD de persoană pe zi.”

În ceea ce privește românii, Pascu a declarat pentru HotNews că interesul acestora pentru Thailanda a mai scăzut, concomitent cu creșterea prețurilor de aici, în comparație cu alte destinații asiatice:

„Un astfel de serial (n.r. – White Lotus) poate avea efecte surprinzătoare pentru turism, iar asta văd în fiecare an când merg în Noua Zeelandă, unde „Lord of the Rings” sau „Hobitul” au pus destinația pe harta mondială a călătoriilor. În România nu consider că există un trend pentru astfel de călătorii, care au legătură cu filme sau seriale, chiar și celebre, iar dacă sunt câteva rezervări, ele sunt sporadice. Însă, la nivel mondial, există realmente un astfel de interes, mai ales din partea turiștilor americani sau australieni”, mai zice el.

O agenție din România a făcut circuite speciale pentru iubitorii „The White Lotus”

Ioana Burcea, Head of Business Innovation în cadrul agenției „Paralela 45”, știe că „The White Lotus” a generat interes mare la nivel mondial. În ceea ce-i privește pe români, experta mărturisește că agenția a venit în întâmpinarea fenomenului creat de serial, motiv pentru care a creat câteva circuite cheie, fie doar pe Thailanda, fie compuse cu alte destinații interesante din zonă, cum ar fi:

„Solicitările pe Thailanda cresc mai degrabă cu apariția unui nou sezon din Insula Iubirii”

Andreea Zodie, fondatoarea agenției Bye Bye Travel, care de asemenea organizează vacanțe în Thailanda, zice: „În ceea ce privește creșterea popularității insulei Koh Samui, raportată la apariția unui nou sezon din „White Lotus”, nu se poate spune că există vreo corelare cu interesul românilor pentru destinația asta. Da, la nivel mondial, seria a avut un impact asupra turiștilor, dar la nivel local, solicitările pentru Thailanda cresc mai degrabă cu apariția unui nou sezon din Insula Iubirii (n.r.- sezonul din 2025 al show-ului se filmează în Thailanda).”

La nivel de costuri, adaugă antreprenoarea, nu consideră că trendurile globale le-au influențat momentan pe cele din România, mai ales că au apărut chartere și zboruri directe cu plecare de pe Henri Coandă către mai multe aeroporturi din destinații exotice din Asia de SE.

Cât despre alternative la Koh Samui, Andreea aduce în vedere Krabi. „Are nenumărate plaje superbe, mai puțin aglomerate, dar și insula Koh Lanta. Dacă vorbim despre destinații similare ca facilități, peisaje și distanță față de românia, amintesc Phu Quoc din Vietnam sau Langawi din Malaezia”, adaugă ea.

„Thailanda are peste 1000 de insule, de unde oamenii pot alege”

„Serialul „White Lotus” a devenit într-adevăr un fenomen la nivel mondial, iar asta se reflectă în numărul celor care sosesc în Thailanda. În special numărul turiștilor „luxury” a crescut destul de mult atât în Samui (unde au crescut și tarifele de hoteluri sau zboruri), cât și Bangkok sau Phuket.

Samui a crescut ca destinație și datorită faptului că turiștii care vin pentru a doua sau a treia oară aici vor să exploreze și alte zone, mai puțin aglomerate. Numărul românilor care ajung în Thailanda a crescut în ultimii ani, dar de fapt interesul pentru Asia, în general, pare să fie din ce în ce mai mare”, precizează Madălina Nan, PR & Marketing Assistant Tourism Authority of Thailand, Balkans office.

Ea subliniază că Thailanda are peste 1000 de insule din care oamenii pot alege și recomandă doritorilor să ajungă neapărat în Bangkok, să călătorească înspre nord, în provincia și orașul Chiang Mai, deoarece sunt destinații foarte ofertante la nivel de activități, vizite și natură.

„Ca zone de plajă, depinde foarte multe de preferințele și bugetul fiecăruia. La nord de Phuket se află plajele Khao Lak, o zonă foarte frumoasă, ușor accesibilă și cu hoteluri bune. În Golful Thailandei, aproape de granița cu Cambodgia, se află câteva insule superbă, iar cea mai mare dintre ele, Koh Chang, este un bun punct de plecare pentru a explora altele mai mici, are și junglă, dar și atmosferă foarte faină”, încheie experta.