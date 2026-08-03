„Sunt îngroziți”. Stupoare printre suporterii revelației din campionatul Italiei, după controversata regulă privind prezența la stadion

Clubul italian de fotbal Como, revelația sezonului trecut din Serie A, care s-a calificat pentru prima dată în Liga Campionilor, va anula abonamentele suporterilor care nu participă la patru meciuri pe teren propriu, conform unei serii de noi reguli ce au stârnit nemulțumirea în rândul suporterilor echipei.

Conducerea echipei, antrenată de fostul mijlocaș al lui Arsenal Londra, Cesc Fàbregas, a anunțat luni că suporterii „care lipsesc de la mai mult de trei meciuri pe teren propriu, fără un motiv considerat valabil de către club, riscă să li se retragă abonamentele”. O altă regulă nouă le interzice suporterilor să poarte tricouri sau eșarfe ale echipei adverse în orice zonă a stadionului, cu excepția sectorului rezervat oaspeților, scrie luni The Guardian.

„Cererea de bilete depășește cu mult oferta și, din acest motiv, am cerut clubului să găsească modalități de a se asigura că biletele (pentru stadionul Giuseppe Sinigaglia) ajung în mâinile suporterilor autentici ai echipei Como – cei care doresc să fie prezenți pentru a-și susține echipa”, a declarat președintele Mirwan Suwarso, într-un lung comunicat publicat pe Instagram.

„Au fost prea multe ocazii în care suporterii oaspeților au sărbătorit în sectoarele noastre de acasă, în timp ce suporterii echipei Como, care ar fi susținut cu mândrie echipa, nu au reușit să obțină un bilet”, a adăugat președintele Suwarso.

În ceea ce privește interdicția de a purta tricouri, eșarfe și alte simboluri ale echipelor rivale în afara sectorului rezervat suporterilor oaspeților, clubul a motivat că măsura a fost introdusă din motive de siguranță. „Scopul nostru este să facem din Sinigaglia adevărata casă a suporterilor noștri și o fortăreață pentru echipa noastră”, a spus Suwarso. „Vrem să ne asigurăm că Sinigaglia rămâne un loc în care bunicii se simt încurajați să-și aducă nepoții, unde familiile se pot bucura împreună de fotbal și unde pasiunea nu depășește niciodată limita spre lipsă de respect.”

Pe rețelele de socializare însă, mulți au criticat măsurile, considerându-le excesiv de dure și argumentând că obligațiile profesionale, problemele de sănătate sau responsabilitățile familiale pot împiedica oamenii să participe la meciuri, fără ca acest lucru să le diminueze loialitatea față de club.

La Provincia, ziarul local din Como, a scris că redacția sa a primit zeci de apeluri și e-mailuri de la suporterii îngrijorați.

„Unii erau îngrijorați din cauza problemelor de sănătate sau a imposibilității de a participa din cauza vremii nefavorabile, precum și din cauza deplasărilor frecvente în interes de serviciu”, a scris ziarul. „Sunt îngroziți și toți pun aceeași întrebare: ne vor fi anulate abonamentele?”, a adăugat publicația.

Ziarul național italian, Corriere della Sera, relatând reacțiile suporterilor de pe rețelele de socializare, a citat un suporter care întreba: „Trebuie să fim însoțiți de părinții noștri când prezentăm scutirea, ca la școală?”.

În sezonul 2018-2019, Como evolua în Serie D, al patrulea eșalon al fotbalului italian, după ce a intrat de două ori în faliment în ultimii 15 ani. Sezonul trecut, micul club din nordul Italiei a terminat pe locul patru, în urma unui sezon extraordinar, în care a înregistrat o serie de performanțe remarcabile ce au surprins lumea fotbalului.