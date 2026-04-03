„Suntem în război”: Prima reacție a lui Donald Trump după ce forțele iraniene au doborât un avion de vânătoare american

Donald Trump ține un discurs în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, pe 16 martie 2026 FOTO: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat vineri pentru NBC News că doborârea unui avion de vânătoare american nu va afecta negocierile cu Iran, într-o primă reacție după ce forțele iraniene au au pus la pământ un avion de vânătoare F-15E, o premieră de la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice în 28 februarie. Liderul de la Casa Albă a refuzat totodată să ofere detalii despre operațiunea de căutare și salvare aflată în desfășurare.

Întrebat dacă evenimentele de astăzi vor influența negocierile cu Iranul, Trump a răspuns: „Nu, deloc.”

„Nu, este război. Suntem în război”, a continuat președintele american, potrivit SkyNews și CNN.

Este prima reacție a președintelui american după incident, în condițiile în care operațiunile de căutare continuă pentru unul dintre cei doi piloți.

Trump a publicat și un mesaj vag despre petrol, pe Truth Social: „Păstrați petrolul, careva?”

Într-o altă postare, făcută vineri dimineață, el a sugerat că SUA ar putea „cu ușurință” să redeschidă Strâmtoarea Hormuz, o schimbare de poziție după ce anterior afirmase că alte state sunt responsabile pentru securizarea rutei maritime.

„Cu puțin mai mult timp, putem deschide cu ușurință Strâmtoarea Hormuz, să luăm petrolul și să facem o avere”, a scris Trump.

Primul avion american de război doborât de iranieni

Vineri, forțele iraniene au doborât un avion de vânătoare F-15E, o premieră de la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice în 28 februarie.

Unul dintre cei doi membri ai echipajului a fost salvat, însă situația celuilalt militar din avion este deocamdată necunoscută, potrivit oficialilor americani și israelieni.

CBS News a scris, pe baza imaginilor de pe rețelele sociale pe care a reușit să le verifice independent, că un avion de realimentare și două elicoptere militare americane zburau la altitudine joasă în provincia Khuzestan, în sud-vestul Iranului, făcând manevre care se încadrează în tiparul misiunilor de căutare-salvare.

Tot vineri, un avion american de atac A-10 Warthog s-a prăbușit în regiunea Golfului Persic, iar pilotul, singura persoană din aeronavă, a fost salvat, au declarat doi oficiali ai Statelor Unite pentru The New York Times.