Un al doilea avion al forțelor americane s-a prăbușit în regiunea Golfului Persic

Imagine ilustrativă cu un avion A-10 Thunderbolt II al forțelor americane, în timpul războiului cu Iranul. Credit: Usaf/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Un avion american de atac A-10 Warthog s-a prăbușit vineri în regiunea Golfului Persic, iar pilotul, singura persoană din aeronavă, a fost salvat, au declarat doi oficiali ai Statelor Unite pentru The New York Times. Incidentul a avut loc cam în același timp cu cazul avionului american de vânătoare F-15E doborât de forțele iraniene, însă informația nu fusese dezvăluită.

Cei doi oficiali care au discutat cu NYT au oferit puține detalii despre cazul avionului A-10 Warthog, inclusiv în ceea ce privește modul și locația în care s-a produs evenimentul.

Presa iraniană de stat a relatat vineri seară că sistemele de apărare ale Republicii Islamice au atacat o aeronavă A-10 „inamică” în apele sudice din apropiere de Strâmtoarea Ormuz.

Primul avion american de război doborât de iranieni

Vineri, forțele iraniene au doborât un avion de vânătoare F-15E, o premieră de la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice în 28 februarie.

Unul dintre cei doi membri ai echipajului a fost salvat, însă situația celuilalt militar din avion este deocamdată necunoscută, potrivit oficialilor americani și israelieni.

CBS News a scris, pe baza imaginilor de pe rețelele sociale pe care a reușit să le verifice independent, că un avion de realimentare și două elicoptere militare americane zburau la altitudine joasă în provincia Khuzestan, în sud-vestul Iranului, făcând manevre care se încadrează în tiparul misiunilor de căutare-salvare.

Un „factor cheie” pentru șansele militarului

Potrivit NYT, piloții militari sunt instruiți să acționeze după principiile denumite Survival, Evasion, Resistance and Escape (supraviețuire, evitarea capturării, rezistență și ieșire), sau SERE, atunci când avioanele forțelor americane sunt doborâte în zona unui teritoriu ostil.

„Factorul cheie, în opinia mea, sunt ora și ziua. Probabil este aproape de apusul soarelui, iar asta e bine, pentru că de obicei avem un avantaj noaptea cu oamenii noștri de căutare și salvare”, explicase William J. Fallon, fost șef al Comandamentului central al armatei americane, după ce a fost doborât avionul de forțele iraniene.

Pe de altă parte, amiralul a atras atenția că aspectele legate de hrană, eventuale răni și operațiunile forțelor inamice pot îngreuna și ele supraviețuirea la sol.

Până în prezent, armata americană pierduse cel puțin 16 drone MQ-9 Reaper deasupra Iranului de când a început războiul în 28 februarie, iar în prima parte a conflictului trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte în Kuweit în urma unui „foc prietenesc”, așa-numitele cazuri când are loc un foc accidental al forțelor proprii sau aliate.

Iranul susține că a respins o încetare temporară a focului

Teheranul a respins o propunere a Washingtonului cu privire la o încetare a focului pe o perioadă de 48 de ore, a declarat vineri o sursă anonimă pentru agenția iraniană semi-oficială Fars, citată de Reuters.

Sursa mai susține că propunerea fusese transmisă, miercuri, prin intermediul unei țări – pe care nu a menționat-o explicit.

Anterior, Wall Street Journal a relatase că Iranul le-a transmis oficial mediatorilor că nu este dispus să se întâlnească în zilele următoare cu oficiali americani la Islamabad, potrivit The Guardian.