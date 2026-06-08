Supărare la Moscova, după victoria lui Pașinian în alegerile din Armenia. „Presiuni fără precedent din partea UE”

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, participă la Forumul de Cooperare Internațională, la Centrul Național al Rusiei, la Moscova, pe 26 octombrie 2025. FOTO: Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Profimedia

Rusia a denunțat luni „presiunile” exercitate asupra opoziției și „amestecul” Uniunii Europene în alegerile parlamentare de duminică din Armenia, câștigate de partidul prim-ministrului Nikol Pașinian și axate în special pe problema relațiilor cu Moscova, relatează AFP.

„Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-un context de presiuni fără precedent asupra opoziției și de ingerință din partea Occidentului, în primul rând din partea UE”, a denunțat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova.

Alegerile au arătat cât de polarizată a devenit societatea armeană, a afirmat Zaharova în comunicatul citat și de Reuters.

„Întreaga campanie electorală și scrutinul în sine s-au desfășurat într-un climat de represiune severă din partea autorităților armene împotriva partidelor și mișcărilor de opoziție, a militanților și susținătorilor acestora”, a continuat ea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a menționat, la rândul său, în fața jurnaliștilor „numeroase nereguli care au avut loc în timpul acestor alegeri”, fără a oferi mai multe detalii.

Partidul de guvernământ din Armenia, „Contractul Civil”, a câștigat alegerile, care au fost considerate un test al modului în care acesta gestionează acordul de pace cu Azerbaidjanul și orientarea sa în creștere către Occident, îndepărtându-se de Rusia, susținătorul tradițional al țării care a făcut parte din URSS.

Partidul „Contractul Civil” al prim-ministrului Nikol Pașinian a obținut 49,81% din voturi la scrutinul de duminică, fiind urmat de coaliția pro-rusă „Armenia Puternică”, cu 23,29%, potrivit datelor oficiale citate de Reuters.

Oponenții lui Pașinian, printre care principalul său rival, Samvel Karapetian, au denunțat nereguli și arestarea unor membri ai echipei sale de campanie.

UE și liderii europeni, printre care președintele francez Emmanuel Macron, și-au exprimat sprijinul pentru Pașinian și au promis ajutor Armeniei pentru a ține piept Moscovei.

Rusia a fost la rândul său acuzată de amestec în alegerile din Armenia, în special printr-o campanie de dezinformare îndreptată împotriva alegătorilor, menționează France Presse.