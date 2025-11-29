Superba casă cu marchiză de pe strada Dianei  s-a întors la viață. A fost reședința generalului Argeșanu, fost prim-ministru asasinat de legionari

Simbol al eleganței și al rafinamentului Micului Paris, o casă aristocrată (cu marchiză persiană), mult timp uitată în paragină, a fost revitalizată printr-un efort dedicat, pasiune și grijă pentru patrimoniul de arhitectură al Bucureștiului.

La început de secol XX, elegantul imobil din strada Dianei nr. 9 aparținea pe atunci tânărului căpitan Gheorghe Argeșanu (1883-1940), scris și Argeșeanu, devenit ulterior general de divizie. Generalul a fost “o victimă a istoriei”, fiind cel de-al treilea șef de guvern executat de legionari, după I. G. Duca și Armand Călinescu, în timpul domniei regelui Carol al II-lea.

Conform studiului istoric al clădirii, casa, construită în jurul anului 1907, a fost modificată, în special după 1990, și are o mare valoare memorial-simbolică.

După generalul Argeșanu, următorul proprietar a fost Dimitrie Ghica, diplomat, ministru al Afacerilor Străine, fratele Monseniorului Vladimir Ghica.

