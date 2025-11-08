Superiahtul confiscat de la un oligarh rus a ajuns la un miliardar din Dubai, apropiat de Trump. SUA abia așteptau să scape de el

O companie legată de un miliardar din Dubai, apropiat de președintele american Donald Trump, a cumpărat superiahtul Amadea, confiscat în 2022 de către Washington de la oligarhul rus Suleiman Kerimov, transmite Business Insider.

Vânzarea iahtului Amadea, un iaht de lux de 106 metri, pe care SUA au declarat că l-au confiscat de la oligarhul rus sancționat Suleiman Kerimov în Fiji, în 2022, a fost finalizată în octombrie.

Noile documente de înregistrare dezvăluie că o entitate legată de Hussain Sajwani și grupul său Damac, companie de dezvoltare imobiliară din Emirate, se află în spatele achiziției.

Superyachtul Amadea. Credit line: Leon LORD / AFP / Profimedia

La 10 octombrie, proprietarul iahtului era înregistrat ca Beyond Holdings Group Limited, o companie cu sediul în Insulele Virgine Britanice – o jurisdicție frecvent aleasă de proprietarii de superiahturi datorită politicii fiscale favorabile și regulilor stricte de confidențialitate.

Sediul central al Beyond Holdings Group se află în Dubai, la etajul 20 al turnului Executive Heights, exact aceeași adresă unde este înregistrat sediul central al Damac, deținut de miliardarul Sajwani, potrivit Bloomberg.

La momentul confiscării, Departamentul de Justiție al SUA estima valoarea iahtului Amadea la cel puțin 300 de milioane de dolari, însă o evaluare ulterioară a redus prețul la aproximativ 230 de milioane. Suma obținută la licitație nu a fost făcută publică.

Costurile de întreținere a iahtului – inclusiv salariile echipajului, combustibilul, asigurarea și multe altele – au ajuns la aproape 1 milion de dolari pe lună pentru contribuabilii americani la un moment dat, așa că guvernul era nerăbdător să să se debaraseze de el. Iahturile confiscate reprezintă active complexe, deoarece dreptul de proprietate poate fi contestat.

Cine este Hussain Sajwani

Hussain Sajwani, a cărui avere este de 13,3 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, are mai multe legături cu președintele Trump.

În deschiderea contului său de Instagram, Hussain Sajwani are fixat un videoclip realizat în ianuarie, la Mar-a-Lago, unde el și Trump au anunțat că subsidiara Damac, Edgnex Data Centers, va investi 20 de miliarde de dolari în Statele Unite.

La scurt timp, Hussain Sajwani și fiul său Abbas au participat la evenimente legate de ceremonia de inaugurare a lui Trump din 2025, inclusiv la un bal.

Alte postări din ultimul an arată fotografii cu ei în Biroul Oval, în Emiratele Arabe Unite, în timpul unei vizite oficiale, și în Scoția, la terenul de golf Turnberry deținut de Trump.

Parteneriatul lor datează de peste un deceniu, când Damac a semnat un acord pentru a dezvolta două terenuri de golf sub marca Trump în Dubai. Trump a refuzat însă și unele propuneri de colaborare cu Sajwani.