Superiahtul lui Mark Zuckerberg, de 300.000.000 de dolari, a refuzat să ajute o mică barcă blocată în apele din Alaska

O navă de croazieră de mici dimensiuni a salvat o ambarcațiune în sud-estul Alaskăi, deși megaiahtul de 300 de milioane de dolari al miliardarului Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, se afla mai aproape, relatează The Guardian.

Iahtul Launchpad al lui Zuckerberg a refuzat „în mod repetat” să răspundă solicitărilor de ajutor atunci când o ambarcațiune de mici dimensiuni a cerut sprijin săptămâna trecută, potrivit publicației Alaska Beacon.

Barca de aproximativ 6 metri rămăsese fără combustibil între orașele Petersburg și Juneau.

Iahtul Launchpad al lui Mark Zuckerberg. Credit line: Paul Christian Gordon/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Echipajul a contactat Paza de Coastă, care „a stabilit că aceștia nu se aflau într-o situație de urgență și a difuzat, în numele lor, un apel pentru asistență maritimă”.

Super-iahtul lui Zuckerberg, cu o lungime de circa 122 de metri, se afla aproape de nava rămasă blocată. Cu toate astea echipajul unei nave de croazieră – aflată la o distanță mai mare – a intervenit pentru a oferi ajutor.

„Nava noastră a salvat o barcă blocată și se pare că am făcut asta după ce Paza de Coastă a contactat prin radio iahtul lui Mark Zuckerberg – care era mai aproape – iar aceștia au refuzat în mod repetat să răspundă”, a scris un pasager de pe nava Wilderness Legacy, într-o postare pe Bluesky.

Un purtător de cuvânt al lui Zuckerberg a declarat pentru Forbes că miliardarul nu se afla la bord în acel moment.