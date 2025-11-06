SuperLiga: A fost anunțat programul etapelor 18 și 19, inclusiv pentru derby-ul dintre FCSB și Dinamo
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat când vor avea loc meciurile din etapele 18 și 19, iar duelul dintre FCSB și Dinamo se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.
Etapa a 18-a din SuperLiga:
28 noiembrie
- Rapid vs Csikszereda (ora 20.30)
29 noiembrie
- FC Argeș vs CFR Cluj (ora 16.30)
- Dinamo București vs Oțelul Galați (ora 20.45)
30 noiembrie
- Hermannstadt vs UTA Arad (ora 15.00)
- Unirea Slobozia vs FC Botoșani (ora 17.30)
- Farul Constanța vs FCSB (ora 20.30)
1 decembrie
- Petrolul Ploiești vs Metaloglobus (ora 16.00)
- Universitatea Cluj vs Universitatea Craiova (ora 19.00)
Etapa a 19-a din SuperLiga:
5 decembrie
- Csikszereda vs FC Argeș (ora 20.30)
6 decembrie
- Oțelul Galați vs Unirea Slobozia (ora 17.00)
- FCSB vs Dinamo (ora 20.30)
7 decembrie
- UTA Arad vs Petrolul (ora 15.00)
- Metaloglobus vs Farul Constanța (ora 17.30)
- Universitatea Craiova vs CFR Cluj (ora 20.30)
8 decembrie
- Universitatea Cluj vs Hermannstadt (ora 17.30)
- FC Botoșani vs FC Rapid (ora 20.30)
