Sari direct la conținut
SuperLiga - Powered by Superbet

SuperLiga: A fost anunțat programul etapelor 18 și 19, inclusiv pentru derby-ul dintre FCSB și Dinamo

HotNews.ro
SuperLiga: A fost anunțat programul etapelor 18 și 19, inclusiv pentru derby-ul dintre FCSB și Dinamo
Elias Charalambous. Sursă foto: Inquam Photos / Vali Marin

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat când vor avea loc meciurile din etapele 18 și 19, iar duelul dintre FCSB și Dinamo se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

Etapa a 18-a din SuperLiga:

28 noiembrie

  • Rapid vs Csikszereda (ora 20.30)

29 noiembrie

  • FC Argeș vs CFR Cluj (ora 16.30)
  • Dinamo București vs Oțelul Galați (ora 20.45)

30 noiembrie

  • Hermannstadt vs UTA Arad (ora 15.00)
  • Unirea Slobozia vs FC Botoșani (ora 17.30)
  • Farul Constanța vs FCSB (ora 20.30)

1 decembrie

  • Petrolul Ploiești vs Metaloglobus (ora 16.00)
  • Universitatea Cluj vs Universitatea Craiova (ora 19.00)

Etapa a 19-a din SuperLiga:

5 decembrie

  • Csikszereda vs FC Argeș (ora 20.30)

6 decembrie

  • Oțelul Galați vs Unirea Slobozia (ora 17.00)
  • FCSB vs Dinamo (ora 20.30)

7 decembrie

  • UTA Arad vs Petrolul (ora 15.00)
  • Metaloglobus vs Farul Constanța (ora 17.30)
  • Universitatea Craiova vs CFR Cluj (ora 20.30)

8 decembrie

  • Universitatea Cluj vs Hermannstadt (ora 17.30)
  • FC Botoșani vs FC Rapid (ora 20.30)

INTERVIURILE HotNews.ro