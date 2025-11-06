SuperLiga: A fost anunțat programul etapelor 18 și 19, inclusiv pentru derby-ul dintre FCSB și Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat când vor avea loc meciurile din etapele 18 și 19, iar duelul dintre FCSB și Dinamo se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

Etapa a 18-a din SuperLiga:

28 noiembrie

Rapid vs Csikszereda (ora 20.30)

29 noiembrie

FC Argeș vs CFR Cluj (ora 16.30)

Dinamo București vs Oțelul Galați (ora 20.45)

30 noiembrie

Hermannstadt vs UTA Arad (ora 15.00)

Unirea Slobozia vs FC Botoșani (ora 17.30)

Farul Constanța vs FCSB (ora 20.30)

1 decembrie

Petrolul Ploiești vs Metaloglobus (ora 16.00)

Universitatea Cluj vs Universitatea Craiova (ora 19.00)

Etapa a 19-a din SuperLiga:

5 decembrie

Csikszereda vs FC Argeș (ora 20.30)

6 decembrie

Oțelul Galați vs Unirea Slobozia (ora 17.00)

FCSB vs Dinamo (ora 20.30)

7 decembrie

UTA Arad vs Petrolul (ora 15.00)

Metaloglobus vs Farul Constanța (ora 17.30)

Universitatea Craiova vs CFR Cluj (ora 20.30)

8 decembrie