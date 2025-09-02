SuperLiga: Andrei Nicolescu a răbufnit / „Suntem sub «dictatură»”

Președintele echipei Dinamo, Andrei Nicolescu, este revoltat de atacurile primite în mediul online și spune că acestea acuză că o parte dintre fani au creat conturi false pentru a amplifica valul de nemulțumire.

Deși are un început bun de sezon, aflându-se pe locul 3 în Superliga, cu 15 puncte după 8 meciuri, Dinamo primește critici din partea fanilor care au solicitat mai multe transferuri în această vară din cauza subțirimii lotului, scrie gsp.ro.

Andrei Nicolescu e revoltat de situație.

„Mi-aș dori ca fiecare suporter dinamovist să aibă capacitatea să facă o analiză înainte de a arunca cu «noroi» în jucători, în directorul sportiv, în club. Nu știu, sincer mie mi se pare că e foarte mult zgomot în mediul online care nu are nimic în comun cu suporterul dinamovist. Nu știu de ce se întâmplă asta. Am niște informații inclusiv de la oameni din club care au analizat puțin comentariile acestea de suporteri care sunt foarte vocali și nemulțumiți”, a spus Nicolescu la Radio Dinamo 1948.

Președintele Dinamo a continuat: „Am înțeles că parte dintre ei sunt conturi de «trolli» care au fost implicați și în campania electorală, foarte activi într-o parte sau alta. Mi se pare ireal ca cineva să poată să pună energie și presiune prin astfel de manevre în zona online pentru a determina o anumită direcție a suporterului dinamovist. Este… nu știu cine poate să gândească asta și să își pună energia în a face lucrul acesta”.

„Suntem sub «dictatura» acestui online fără față, adică a unor oameni care, sub protecția anonimatului, lansează teorii, conspirații, tot felul de acuzații. Iar acele figuri neidentificate tind să creeze și pentru oamenii din offline o teamă, o reținere în a fi alături de echipă în unele momente. Asta e internetul, nu avem ce face”, a mai spus Adrian Nicolescu.