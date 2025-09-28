SuperLiga: Andrei Nicolescu, despre scandalul de la finalul meciului U Craiova – Dinamo 2-2: „Și ei au mulți străini în echipă”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a reacționat după ce Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, l-a criticat pe atacantul croat Stipe Perica.

După meci din Liga 1, spiritele s-au încins în drum spre vestiare între olteni și dinamoviști, iar Rădoi a afirmat că Perica i-a înjurat pe fanii grupării din Bănie.

„Dacă îți asumi anumite lucruri, să vii, să faci scandal, nu te pui după aia în spatele bodyguarzillor și începi să arunci cu apă de acolo. Dacă tot ești bărbat, ieși cu cine ai probleme, dar nu poți, tu, Perica, să vii străin la noi în țară, să vii tu la noi, aici, pe Oblemenco, să începi să înjuri suporterii. Cine ești tu?”, a spus Rădoi.

Andrei Nicolescu: „Nu știu ce a făcut Perica, ai noștri au reacționat ca să se apere în meleu”

Acum, Nicolescu își apără jucătorul și susține că cei de la Universitatea Craiova sunt vinovați pentru cele întâmplate.

„Nu aș vrea să comentez. Avem imaginile de pe cameră. Acolo e un hol destul de larg, cam de 4 metri jumătate lățime. Tot holul ăla era plin de oameni de la Craiova. Nu știu ce calitate aveau ei acolo. Nu știu dacă aveau badge. Erau foarte mulți. E o zonă protejată. Ce căutau oamenii ăia fără legitimații la vestiare?! Sunt 40-50 de oameni acolo.

Din ce am discutat, la intrarea în culoar jucătorii au reacționat la înjurăturile venite din partea suporterilor. În momentul ăla, se pare că niște fotbaliști de la Craiova au intervenit. Și-au dorit ei să fie justițiari și s-a creat acest meleu. A fost mai mult o tensiune verbală. Nu știu ce a făcut Perica. Ai noștri au reacționat ca să se apere în meleu. Nu pot să fiu de acord cu Rădoi.

Eu am mai văzut declarații și de la Csíkszereda. Președintele de acolo a zis că jucătorilor noștri ar trebui să le fie rușine. E modul lor de gândire. Noi vorbim despre ce facem noi și nu vorbim de alte cluburi. Mirel Rădoi pune mult suflet. Se vede asta din felul în care se manifestă. E de înțeles. Eu nu știu ce știe el. Probabil a auzit ceva.

Și ei au străini mulți în echipă. Toți ne dorim competență. Tensiune multă înainte și după meci. Acolo așa se trăiește. Se confundă competiția sportivă cu un fel de război. Se face orice să fie tensiune pe echipa adversă”, a declarat Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Universitatea Craiova e prima în clasamentul SuperLigii, cu 24 de puncte după 11 etape, iar Dinamo ocupă locul 4, cu 20 de puncte.