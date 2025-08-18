SuperLiga: Antrenorul FCSB, dezamăgit după remiza cu Rapid: E păcat de eforturile făcute de jucători, am pierdut 2 puncte azi

Antrenorul Elias Charalambous, în timpul meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid București, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 16 martie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminică seara, după egalul, scor 2-2, cu FC Rapid, că formația sa a pierdut 2 puncte și îi pare rău de eforturile jucătorilor făcute timp de 83 de minute, scrie Agerpres.

„Am controlat meciul până am primit primul gol (n.r. – minutul 83). Până atunci Rapid nu a reușit să ajungă în careul nostru, am fost foarte bine organizați. E păcat de eforturile făcute de jucători pentru că am pierdut două puncte azi. Am fost echipa mai bună azi. Dar se știe că meciul se termină după fluierul final și, dacă faci greșeli în ultimele două minute, plătești pentru ele. Am avut șansa să facem 3-0, dar am avut ghinion. Din păcate, după minutul 83 am fost relaxați. Dacă scoatem ultimele 7-8 minute din joc, evoluția noastră a fost foarte bună. Din păcate, am pierdut două puncte”, a afirmat tehnicianul la postul Digisport.

Charalambous a menționat că din acest moment întreaga concentrare este pe meciul cu formația scoțiană Aberdeen din play-off-ul Europa League.

„Acum vrem să ne refacem cât mai bine și să mergem să încercăm să ne calificăm în faza următoare din Europa League. Echipa a arătat anul trecut, dar și azi, că are valoare. Ne așteaptă un meci greu în Scoția, dar avem șansa să mergem mai departe. Cred că încet-încet ajungem din nou la nivelul nostru”, a precizat el.

FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit pe final și a smuls egalul, grație dublei lui Elvir Koljic (83, 90+2).